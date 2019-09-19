"Обанкротить и сменить владельца". План рейдерского захвата Беларуси
Кремль пережил трансформацию плана по захвату Беларуси: от референдума и прямого аншлюса по гитлеровско-австрийскому варианту 1938 года, через отбрасывание военного варианта, пришел к варианту рейдерского захвата.
Философ и методолог Владимир Мацкевич называет “экономическую интеграцию” планом рейдерского захвата Беларуси.
- Когда год назад я заговорил о готовящемся аншлюсе, тогда у Путина и Кремля был очень простой и грубый план: мирный аншлюс (примерно так, как Гитлер провел аншлюс Австрии) через референдум, на котором если и выскажутся против, то результаты можно сфальсифицировать, – и все пройдет чисто, гладко, законно. И Путин становится президентом объединенного государства.
Но скоро стало ясно, что не так просто купить или запугать Лукашенко, что аппарат вертикали без восторга относится к такому сценарию, и начинается тихий медленный ропот в гражданском обществе. Поэтому через месяц-другой Кремль отказался от такого плана, но не отказался от цели – поглощения Беларуси. В Москве искали оптимальный вариант поглощения, уже не через референдум и прямой аншлюс; понятно, что рассматривался вариант военной операции, но его быстро отмели как очень плохой. Поэтому включили творческий потенциал путинских советников. Привыкшие к отжиманию собственности, к варварской приватизации, к рейдерским захватам, предложили Путину схему рейдерского захвата Беларуси. В чем она состоит? Довести субъект, который нужно поглотить, до банкротства, сделать его неплатежеспособным, не способным отвечать по своим экономическим обязательствам, что и было сделано в рамках так называемого «налогового маневра» и всяческих препятствий для нормальных экономических отношений. После банкротства субъекта нужно просто юридически поменять собственника, владельца.
Именно такая схема и озвучена «Коммерсантом»: реализовать формулу «один рынок – две страны», согласовать наложенные, таможенные процедуры, что может оказаться нереальным при очень сильном расхождении беларуских законов и правил с российскими. Поэтому для согласования всем министерствам и ведомствам дано распоряжение (заметьте: только беларуским, но не российским!) – согласовать все нормативы с требованиями союзного договора, на самом деле, просто с российскими. Но это несогласуемые вещи: все специалисты говорят, что нельзя скрестить ежа и ужа – различий накопилось слишком много, они просто не согласуются. На что сверху поступает следующая установка: а вы симулируйте согласование. Потом мы подпишем 31 дорожную карту, президенты подмахнут декларативный договор, который сам по себе ничего не значит, – и начнем работать. В течение нескольких лет станет очевидно, что ничего не согласуется. После чего Кремль заявляет: раз не согласуется, просто переходим на российские нормы: российскую валюту, на российские законы – и в Беларуси устанавливается все российское.< v>
Это все должно произойти до 2022 года.
И тут оказывается, что что в Беларуси – все российское. Мы просто объявляем единое государство. Такой вырисовывается план: от референдума и прямого аншлюса по гитлеровско-австрийского варианта 1938 года через отбрасывание военного варианта пришли к варианту рейдерского захвата.
- Чего вы не увидели в публикации российского «Коммерсанта»?
- Я не увидел секретных протоколов, которые точно есть. Россию точно волнует, и волнует очень давно, – российские базы и российское командование беларуской армией. Еще до признания того факта, что невозможно согласовать экономические нормы и хозяйственную деятельность двух стран, произойдет объединение двух армий, и беларуская армия станет еще одним округом в составе российских Вооруженных сил. Все это прячется, но это один из главных мотивов (кроме, естественно, проблемы 2024 – продления президентских полномочий Путина), который движет процесс интеграции. И о нем – ни слова. ИИ ни слова о нем никто не скажет, пока это не произойдет явочным порядком.
- Многие пользователи соцсетей высказывают сомнения в достоверности информации, опубликованной «Коммерсантом»…
- Читать надо уметь. То, что я год назад вычитывал в нескольких строках официальных сообщений, имея кой-какую дополнительную информацию, сегодня «Коммерсант» опубликовал в большой статье, причем достаточно откровенно. Что еще не понятно? Все уже ясно.
Когда я говорил людям то же самое год назад, конечно, можно было относиться со скепсисом: а кто такой Мацкевич, собственно? Сеет панику, алармист и так далее. Что теперь скажут эти люди, прочитав текст в «Коммерсанте»? Опять начнут топить в разных идиотских отговорках: это же еще не поглощение, ведь не отказывается Беларусь от своей валюты. Ребята, там же сказано однозначно: соотношение наших экономик 1 к 29-ти. Неужели вы думаете, что один голос против 29-ти что-то решает? Кому вы впариваете эту глупость? Все однозначно, просто и понятно: идет поглощение, рейдерский захват – ничего от самостоятельности Беларуси не останется. И сегодня некоторые говорят: на первый план надо поставить беларускую мову… Если произойдет рейдерский захват, то защищать беларускую мову придется ровно так, как удмуртский профессор Разин – только путем самосожжения мы сможем это делать.
Не питайте никаких иллюзий! Либо мы все: все граждане Беларуси, все гражданское общество, вся политическая оппозиция – встанем на защиту нашего суверенитета, нашей государственности, либо надо попрощаться со всеми мечтами построить независимую Беларуси. Беларуси просто не станет.
Георгий Громов, "Беларуская праўда"
08:00 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».