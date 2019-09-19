Философ и методолог Владимир Мацкевич называет “экономическую интеграцию” планом рейдерского захвата Беларуси.





- Когда год назад я заговорил о готовящемся аншлюсе, тогда у Путина и Кремля был очень простой и грубый план: мирный аншлюс (примерно так, как Гитлер провел аншлюс Австрии) через референдум, на котором если и выскажутся против, то результаты можно сфальсифицировать, – и все пройдет чисто, гладко, законно. И Путин становится президентом объединенного государства.





Но скоро стало ясно, что не так просто купить или запугать Лукашенко, что аппарат вертикали без восторга относится к такому сценарию, и начинается тихий медленный ропот в гражданском обществе. Поэтому через месяц-другой Кремль отказался от такого плана, но не отказался от цели – поглощения Беларуси. В Москве искали оптимальный вариант поглощения, уже не через референдум и прямой аншлюс; понятно, что рассматривался вариант военной операции, но его быстро отмели как очень плохой. Поэтому включили творческий потенциал путинских советников. Привыкшие к отжиманию собственности, к варварской приватизации, к рейдерским захватам, предложили Путину схему рейдерского захвата Беларуси. В чем она состоит? Довести субъект, который нужно поглотить, до банкротства, сделать его неплатежеспособным, не способным отвечать по своим экономическим обязательствам, что и было сделано в рамках так называемого «налогового маневра» и всяческих препятствий для нормальных экономических отношений. После банкротства субъекта нужно просто юридически поменять собственника, владельца.









Именно такая схема и озвучена «Коммерсантом»: реализовать формулу «один рынок – две страны», согласовать наложенные, таможенные процедуры, что может оказаться нереальным при очень сильном расхождении беларуских законов и правил с российскими. Поэтому для согласования всем министерствам и ведомствам дано распоряжение (заметьте: только беларуским, но не российским!) – согласовать все нормативы с требованиями союзного договора, на самом деле, просто с российскими. Но это несогласуемые вещи: все специалисты говорят, что нельзя скрестить ежа и ужа – различий накопилось слишком много, они просто не согласуются. На что сверху поступает следующая установка: а вы симулируйте согласование. Потом мы подпишем 31 дорожную карту, президенты подмахнут декларативный договор, который сам по себе ничего не значит, – и начнем работать. В течение нескольких лет станет очевидно, что ничего не согласуется. После чего Кремль заявляет: раз не согласуется, просто переходим на российские нормы: российскую валюту, на российские законы – и в Беларуси устанавливается все российское.

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Это все должно произойти до 2022 года.





И тут оказывается, что что в Беларуси – все российское. Мы просто объявляем единое государство. Такой вырисовывается план: от референдума и прямого аншлюса по гитлеровско-австрийского варианта 1938 года через отбрасывание военного варианта пришли к варианту рейдерского захвата.









- Чего вы не увидели в публикации российского «Коммерсанта»?





- Я не увидел секретных протоколов, которые точно есть. Россию точно волнует, и волнует очень давно, – российские базы и российское командование беларуской армией. Еще до признания того факта, что невозможно согласовать экономические нормы и хозяйственную деятельность двух стран, произойдет объединение двух армий, и беларуская армия станет еще одним округом в составе российских Вооруженных сил. Все это прячется, но это один из главных мотивов (кроме, естественно, проблемы 2024 – продления президентских полномочий Путина), который движет процесс интеграции. И о нем – ни слова. ИИ ни слова о нем никто не скажет, пока это не произойдет явочным порядком.





- Многие пользователи соцсетей высказывают сомнения в достоверности информации, опубликованной «Коммерсантом»…





- Читать надо уметь. То, что я год назад вычитывал в нескольких строках официальных сообщений, имея кой-какую дополнительную информацию, сегодня «Коммерсант» опубликовал в большой статье, причем достаточно откровенно. Что еще не понятно? Все уже ясно.





Когда я говорил людям то же самое год назад, конечно, можно было относиться со скепсисом: а кто такой Мацкевич, собственно? Сеет панику, алармист и так далее. Что теперь скажут эти люди, прочитав текст в «Коммерсанте»? Опять начнут топить в разных идиотских отговорках: это же еще не поглощение, ведь не отказывается Беларусь от своей валюты. Ребята, там же сказано однозначно: соотношение наших экономик 1 к 29-ти. Неужели вы думаете, что один голос против 29-ти что-то решает? Кому вы впариваете эту глупость? Все однозначно, просто и понятно: идет поглощение, рейдерский захват – ничего от самостоятельности Беларуси не останется. И сегодня некоторые говорят: на первый план надо поставить беларускую мову… Если произойдет рейдерский захват, то защищать беларускую мову придется ровно так, как удмуртский профессор Разин – только путем самосожжения мы сможем это делать.









Не питайте никаких иллюзий! Либо мы все: все граждане Беларуси, все гражданское общество, вся политическая оппозиция – встанем на защиту нашего суверенитета, нашей государственности, либо надо попрощаться со всеми мечтами построить независимую Беларуси. Беларуси просто не станет.