Хуситы пригрозили ударами по ОАЭ
Йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя повстанцев.
По его словам, у хуситов есть "десятки целей" в ОАЭ, которые "могут быть атакованы в любое время".
Он также заявил, что хуситы использовали "другие беспилотники, чтобы основные беспилотники могли достичь целей" во время атак 14 сентября на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.
07:54 19/09/2019
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