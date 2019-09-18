Иван Преображенский обращает внимание на то, что Москва, еще не так давно весьма активно давившая на Минск, требуя ускорить процесс слияния двух стран, вдруг ослабила хватку. Судя по всему, в Кремле действительно пока отказались от реализации этого плана. Среди возможных причин отказа стоит выделить две. Первая - Путин решил взять паузу. В Кремле готовы подождать, пока Лукашенко выполнит свое обещание, и внесет изменения в Конституцию Беларуси, отправившись затем на покой. Причем, здесь нет никаких четких временных рамок.









Вторая возможная причина - в Кремле решили отказаться от сценария, при котором полномочия Владимира Путина можно было бы продлить после присоединения Беларуси. Возможно, сейчас идет поиск какого-то альтернативного варианта. Впрочем, нельзя исключать и возможное решение нынешнего президента РФ просто уйти на покой, спокойно подобрав себе перед этим преемника