Политолог: Возможно, Путин уже отказался от плана присоединить Беларусь к России
Иван Преображенский в статье, опубликованной на сайте Deutsche Welle, отметил, что Москва уже не так давит на Минск, продвигая идею слияния Беларуси и России. По мнению политолога, Путин вполне мог и отказаться от реализации этого плана.
Иван Преображенский обращает внимание на то, что Москва, еще не так давно весьма активно давившая на Минск, требуя ускорить процесс слияния двух стран, вдруг ослабила хватку. Судя по всему, в Кремле действительно пока отказались от реализации этого плана. Среди возможных причин отказа стоит выделить две. Первая - Путин решил взять паузу. В Кремле готовы подождать, пока Лукашенко выполнит свое обещание, и внесет изменения в Конституцию Беларуси, отправившись затем на покой. Причем, здесь нет никаких четких временных рамок.
Вторая возможная причина - в Кремле решили отказаться от сценария, при котором полномочия Владимира Путина можно было бы продлить после присоединения Беларуси. Возможно, сейчас идет поиск какого-то альтернативного варианта. Впрочем, нельзя исключать и возможное решение нынешнего президента РФ просто уйти на покой, спокойно подобрав себе перед этим преемника
21:27 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».