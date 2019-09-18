



Фото из Instagram Алексея Венедиктова





Так белоруска присоединилась к флэшмобу, участники которого призывают власти освободить фигуранта «московского дела». Десятки известных актеров написали на эту тему в соцсетях, а также опубликовали видеобращения к властям. В том числе Юлия Пересильд, Александр Паль, Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Александр Стычкин.





Александра Бортич, в свою очередь, 18 сентября вышла на одиночный пикет к Администрации президента РФ с плакатом «Я-Мы вся страна».









Уроженка Гомеля давно перебралась в Россию, где строит успешную актерскую карьеру. В 2016-м она предстала перед зрителями в образе Рогнеды, в 2017-м поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею», а в 2018-м вернулась в прежнюю форму. В прошлом года Бортич стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour.



