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Стоп-кадр. Уроженка Гомеля с одиночным пикетом у Администрации президента России

Актриса Александра Бортич вышла в центр Москвы с плакатом в поддержку коллеги – Павла Устинова, которого отправили за решетку на 3,5 года после задержания на акции протеста 3 августа.


Фото из Instagram Алексея Венедиктова

Так белоруска присоединилась к флэшмобу, участники которого призывают власти освободить фигуранта «московского дела». Десятки известных актеров написали на эту тему в соцсетях, а также опубликовали видеобращения к властям. В том числе Юлия Пересильд, Александр Паль, Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Александр Стычкин.

Александра Бортич, в свою очередь, 18 сентября вышла на одиночный пикет к Администрации президента РФ с плакатом «Я-Мы вся страна».


Уроженка Гомеля давно перебралась в Россию, где строит успешную актерскую карьеру. В 2016-м она предстала перед зрителями в образе Рогнеды, в 2017-м поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею», а в 2018-м вернулась в прежнюю форму.  В прошлом года Бортич стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour.
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