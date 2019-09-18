Стоп-кадр. Уроженка Гомеля с одиночным пикетом у Администрации президента России
Актриса Александра Бортич вышла в центр Москвы с плакатом в поддержку коллеги – Павла Устинова, которого отправили за решетку на 3,5 года после задержания на акции протеста 3 августа.
Фото из Instagram Алексея Венедиктова
Так белоруска присоединилась к флэшмобу, участники которого призывают власти освободить фигуранта «московского дела». Десятки известных актеров написали на эту тему в соцсетях, а также опубликовали видеобращения к властям. В том числе Юлия Пересильд, Александр Паль, Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Александр Стычкин.
Александра Бортич, в свою очередь, 18 сентября вышла на одиночный пикет к Администрации президента РФ с плакатом «Я-Мы вся страна».
Уроженка Гомеля давно перебралась в Россию, где строит успешную актерскую карьеру. В 2016-м она предстала перед зрителями в образе Рогнеды, в 2017-м поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею», а в 2018-м вернулась в прежнюю форму. В прошлом года Бортич стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour.
21:12 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».