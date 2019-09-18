Трамп выбрал себе нового советника вместо Болтона

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"Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!" – заявил президент.





О'Брайен – американский юрист, который работал в том числе с правительством США в частном порядке. Он является партнером расположенной в Лос-Анджелесе юридической фирмы Larson O'Brien LLP.





В 2017 году администрация Трампа рассматривала О'Брайена в качестве министра военно-морского флота. В мае 2018 года он стал представителем американского президента по делам заложников. Через год получил статус специального посла.





О'Брайен также работал с правительством при администрации Джорджа Буша-младшего. В 2005 году Сенат США утвердил его в качестве заместителя представителя США на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.









В октябре 2011 года Роберт был назначен в консультативную группу по внешней политике и национальной безопасности Митта Ромни, экс-кандидата в президенты США.





О'Брайен родился в Лос-Анджелесе, и учился в средней школе в Калифорнии. Он получил степень доктора юриспруденции в Калифорнийском университете в Беркли, имеет также степень бакалавра искусств, которую получил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.





О'Брайен является автором книги "Пока Америка спала: восстановление американского лидерства в условиях кризиса".





Он был научным сотрудником университета в Южной Африке и свободно говорит на африкаанс, одном из официальных языков ЮАР.



