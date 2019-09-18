Делай ноги? Союзная интеграция потребует референдумов

Уже весной 2020 года в Беларуси и России могут пройти референдумы по принятию Конституционного акта союзного государства.





Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов обрисовал «Белорусскому партизану» угрозы от «экономической интеграции» Беларуси и России.





- «Коммерсант» описал путь в ловушку, из которой потом будет трудно выбраться. Экономическая зависимость перерастет в политическую, и, что весьма вероятно, грозит утратой суверенитета Беларуси. Конечно, не сразу, но в обозримом будущем Беларуси грозит потеря независимости. Россия не отказывается от своих планов «собирания земель»: экономическая экспансия будет продолжена; произойдет объединение гражданского, налогового, таможенного законодательства. Коль разговор зашел о наличии соподчиненных банков в составе двух государств, это серьезный шаг на пути к введению единой валюты. Из ловушки, в которую Кремль тащит Беларусь, выйти практически невозможно. Судя по всему, власти Беларуси не могут предпринять никаких волевых усилий, чтобы избежать поглощения, инкорпорации нашей страны. Если граждане, политические партии, общественные движения, народ в целом не осознает надвигающуюся катастрофу для страны, то весьма вероятно, что в скором времени Беларусь снова станет Северо-Западным краем России во главе с генерал-губернатором.





- Однако многие наблюдатели настроены не так пессимистично: наоборот, экономическая интеграция приведет к расцвету Беларуси.





- Меня удивила и позиция Белорусской партии левых «Справедливый мир», которая приняла решение о поддержке «союзного договора», который пойдет во благо и Беларусь станет жить лучше раза в полтора. Но ведь на карту поставлена независимость страны. Если допустить, что после объединения с Россией народ действительно станет жить лучше (за счет финансовых инъекций, за счет дешевых нефти и газа), но мы уже будем жить не в своем родном доме, а станем протекторатом – полностью зависимым государством, находящимся на иждивении России. Вопрос носит больше морально-политически-правовой характер: в каком государстве мы будем жить – в своем или чужом? За счет экономических бонусов мы рискуем оказаться в западне, из которой невозможно выбраться.









- У официального Минска нет сил отказаться от такого упаднического сценария?





- Предстоит еще формальное утверждение интеграции в виде референдума. В России существует федеральный закон о вступлении в Российскую Федерацию новых субъектов. По примеру присоединения Крыма все равно придется проводить референдум в двух странах, чтобы провести аншлюс германскому примеру. Все равно понадобится согласие одного государства войти в состав другого государства или объединиться на тесных конфедеративных условиях с последующим слиянием. Если 8 декабря достигнутые соглашения будут парафированы на высшем уровне, то уже на следующий год, по весне, могут вынести на утверждение Конституционный акт союзного государства на совместных референдумах в России и Беларуси. Экономические договоренности дополнятся решением референдумов и утверждением Конституционного акта союзного государства. Уже в нем могут быть прописаны органы власти союзного государства (например, должности президента, вице-президента, введены союзное гражданство, единая валюта, объединенная группировка войск).





Все это можно сформулировать одним вопросом на референдуме: согласны ли вы на вступление в новое межгосударственное образование (могут придумать и новое название) с равным статусом граждан и прочими-прочими благами и принять Конституционный акт? Можно добавить еще пару привлекательных вопросов, на которые избирателям захочется скорее ответить да, чем нет.





Людей, которые понимают всю глубину последствий, не так и много, больше обывателей, которые руководствуются экономическими выгодами: мол, какая разница, в каком государстве жить, главное, что жить будем лучше, чем раньше. Обывательское отношение преобладает, поэтому можно прогнозировать положительный результат референдума. И, как говорится, президентские выборы пройдут по намеченному плану. Другое дело, что над белорусским государством уже будет возвышаться новое межгосударственное образование – с новым президентом и, возможно, вице-президентом.









Таковы мои прогнозы, под которыми уже появилась конкретная и достаточно прочная экономическая основа.





- Михаил Иванович, как противостоять медленному, но уверенному поглощению Беларуси?





- Я наблюдаю, как протестующие жители Гонконга в массовом порядке обращаются с просьбой о политическом убежище к Великобритании. В качестве протеста граждане Беларуси могут массово попросить убежища в соседних странах: Польше, Литве, например. Если исход белорусов станет массовым, это привлечет внимание и Европы, и мира, а страны, к которым массово пойдут белорусы, будут вынуждены реагировать.





Другие формы протеста известны: от организации мирных акций протеста до обычной эмиграции в любую страну мира. Пока такая возможность остается – просто уехать.





Но вопрос в другом: что станет с детьми, что станет с пожилыми родителями? Да и уезжать придется с родины под полонез Огинского.





Люли грамотные могут протестовать против сепаратных переговоров, которые правительства проводят за спиной общества. Любые международные соглашения должны заключаться открыто и гласно, Минск и Москва ведут же переговоры в режиме пакта Молотова-Риббентропа.











