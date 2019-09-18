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Пикет памяти ОГП вызвал вопросы у избирательной комиссии

За пикет памяти, который прошел во время сбора подписей за выдвижение кандидата, лидера Объединенной Гражданской партии Николая Козлова вызывают в окружную комиссию. Об этом сообщается в фейсбуке партии. Он должен явиться 18 сентября к 17.00.




Пикет прошел 16 сентября, в день 20-летия со дня исчезновения члена Политсовета ОГП Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

На пикет пришел представитель комиссии с предупреждением. По его мнению, подписи нужно собирать без подобных заявлений.

Лидер ОГП Николай Козлов собирает подписи за своей выдвижение в кандидаты в депутаты по Старовиленскому избирательному округу № 105 в Минске.
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