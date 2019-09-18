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Независимому кандидату в депутаты угрожают уголовным преследованием

В последний день регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей команда бобруйского блогера и правозащитника Олега Желнова была «одобрена» окружной комиссией. И в этот же день на потенциального кандидата написали заявление о привлечении его к уголовной ответственности…

Олег Желнов уже много лет помогает людям, которые пострадали от неправомерных действий силовых структур. В своем видео-блоге он делится реальными ситуациями нарушений и злоупотреблений служебными полномочиями сотрудников правоохранительных органов.

В ответ – бесконечные иски от «героев» его роликов. Крупные суммы штрафов, и ограничения, наложенные судом до их полной выплаты, вынудили правозащитника найти новую работу. Он устроился водителем в бобруйскую службу такси.

Непосредственно с этим местом работы связано заявление, которое подали на него в милицию в пятницу, 13 сентября, после регистрации его инициативной группы. Заявитель представился клиентом такси, который забыл свой мобильный телефон в автомобиле Желнова. Имущество якобы не было возвращено владельцу, что стало основанием обвинить водителя в краже.


Олег Желнов отмечает, что за время его работы ему приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пассажиры забывали свои вещи. Однако к ним ни разу не приходилось подключать правоохранителей. Владельцы вещей либо сами вспоминали о пропаже и связывались с водителем через оператора такси, либо Желнов первым находил потери и связывался с клиентами, чтобы их вернуть.

В этом же случае «все пошло не так». Из телефонного разговора с человеком, представившимся сотрудником уголовного розыска, потенциальный кандидат в депутаты узнал, что у заявителя была его визитная карточка. Желнову неизвестно, как она могла попасть к этому человеку, поскольку по правилам службы такси вся коммуникация ведется через систему, а не напрямую между водителем и клиентами. При этом, имея на руках визитку, пассажир мог связаться с водителем и узнать о пропаже без привлечения милиции. К слову, Олег Желнов утверждает, что в день регистрации его инициативной группы в его такси никто не оставлял личных вещей.

Звонивший угрожал блогеру обыском. По мнению Желнова, именно это и является целью происходящего: обыск автомобиля и квартиры с последующим изъятием техники.


Стоит отметить, что в июле текущего года у него уже была изъята техника. Она понадобилась правоохранителям для проведения экспертизы в рамках уголовного дела, которое было заведено на Желнова. В основу этого дела легли несколько эпизодов по «оскорблениям» сотрудников милиции, по которым ранее уже проводились административные процессы и блогеру назначались крупные суммы штрафов. Техника до сих пор не возвращена Желнову.

Правозащитник отказался от визита в отделение для дачи показаний по звонку, без повестки. П исходящее от связывает со своим выдвижением кандидатом в депутаты по Бобруйскому Сельскому округу.

В ближайшее время Олег Желнов намерен организовать пикеты по сбору подписей за свое выдвижение, сообщает сайт кампании "Наш дом".
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