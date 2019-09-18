Независимому кандидату в депутаты угрожают уголовным преследованием
В последний день регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей команда бобруйского блогера и правозащитника Олега Желнова была «одобрена» окружной комиссией. И в этот же день на потенциального кандидата написали заявление о привлечении его к уголовной ответственности…
Олег Желнов уже много лет помогает людям, которые пострадали от неправомерных действий силовых структур. В своем видео-блоге он делится реальными ситуациями нарушений и злоупотреблений служебными полномочиями сотрудников правоохранительных органов.
В ответ – бесконечные иски от «героев» его роликов. Крупные суммы штрафов, и ограничения, наложенные судом до их полной выплаты, вынудили правозащитника найти новую работу. Он устроился водителем в бобруйскую службу такси.
Непосредственно с этим местом работы связано заявление, которое подали на него в милицию в пятницу, 13 сентября, после регистрации его инициативной группы. Заявитель представился клиентом такси, который забыл свой мобильный телефон в автомобиле Желнова. Имущество якобы не было возвращено владельцу, что стало основанием обвинить водителя в краже.
Олег Желнов отмечает, что за время его работы ему приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пассажиры забывали свои вещи. Однако к ним ни разу не приходилось подключать правоохранителей. Владельцы вещей либо сами вспоминали о пропаже и связывались с водителем через оператора такси, либо Желнов первым находил потери и связывался с клиентами, чтобы их вернуть.
В этом же случае «все пошло не так». Из телефонного разговора с человеком, представившимся сотрудником уголовного розыска, потенциальный кандидат в депутаты узнал, что у заявителя была его визитная карточка. Желнову неизвестно, как она могла попасть к этому человеку, поскольку по правилам службы такси вся коммуникация ведется через систему, а не напрямую между водителем и клиентами. При этом, имея на руках визитку, пассажир мог связаться с водителем и узнать о пропаже без привлечения милиции. К слову, Олег Желнов утверждает, что в день регистрации его инициативной группы в его такси никто не оставлял личных вещей.
Звонивший угрожал блогеру обыском. По мнению Желнова, именно это и является целью происходящего: обыск автомобиля и квартиры с последующим изъятием техники.
Стоит отметить, что в июле текущего года у него уже была изъята техника. Она понадобилась правоохранителям для проведения экспертизы в рамках уголовного дела, которое было заведено на Желнова. В основу этого дела легли несколько эпизодов по «оскорблениям» сотрудников милиции, по которым ранее уже проводились административные процессы и блогеру назначались крупные суммы штрафов. Техника до сих пор не возвращена Желнову.
Правозащитник отказался от визита в отделение для дачи показаний по звонку, без повестки. П исходящее от связывает со своим выдвижением кандидатом в депутаты по Бобруйскому Сельскому округу.
В ближайшее время Олег Желнов намерен организовать пикеты по сбору подписей за свое выдвижение, сообщает сайт кампании "Наш дом".
15:14 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».