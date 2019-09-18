Кот в мешке: белорусы не увидят программу интеграции с Россией до её подписания в декабре
Депутат Елена Анисим получила ответ на обращение к премьер-министру Сергею Румасу о планах по углублению интеграции Беларуси и России. Председатель правительства не стал отвечать на обращение сам, перенаправив его министру экономики Дмитрию Крутому.
Именно Крутой с белорусской стороны возглавляет рабочую группу по разработке предложений о дальнейшем развитии интеграции.
В своем запросе Анисим отметила, что разработка интеграционных документов за закрытыми дверями создаёт напряжённость в белорусском обществе. Но в правительстве считают иначе: “Публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречило бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искажённых представлений относительно интеграционного процесса”, — сказано в ответе за подписью Дмитрия Крутого.
Из документа следует, что проект Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года подготовлен, но имеет статус рабочего, так как ещё не подписан главами России и Беларуси. Подписание планируется 8 декабря 2019 года, в 20-ю годовщину создания Союзного государства. Вместе с документом будет подписан пакет дорожных карт. “Работа по подготовке этих карт только началась. Именно в них будет содержаться детализация экономических договорённостей между сторонами”, — утверждает Крутой.
Наконец, министр экономики "по поручению премьер-министра" уверяет Елену Анисим, что интеграционные документы “не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины — Республики Беларусь”.
Интересно, что Сергей Румас, который не стал отвечать на запрос Елены Анисим, менее месяца назад — в конце августа 2019 года — говорил, что программу развития интеграции с Россией можно будет опубликовать после того, как её парафируют премьер-министры:
"Думаю, после парафирования программы правительства обеих стран опубликуют её, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета и других. Программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок".
14:58 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».