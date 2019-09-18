Именно Крутой с белорусской стороны возглавляет рабочую группу по разработке предложений о дальнейшем развитии интеграции.





В своем запросе Анисим отметила, что разработка интеграционных документов за закрытыми дверями создаёт напряжённость в белорусском обществе. Но в правительстве считают иначе: “Публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречило бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искажённых представлений относительно интеграционного процесса”, — сказано в ответе за подписью Дмитрия Крутого.





Из документа следует, что проект Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года подготовлен, но имеет статус рабочего, так как ещё не подписан главами России и Беларуси. Подписание планируется 8 декабря 2019 года, в 20-ю годовщину создания Союзного государства. Вместе с документом будет подписан пакет дорожных карт. “Работа по подготовке этих карт только началась. Именно в них будет содержаться детализация экономических договорённостей между сторонами”, — утверждает Крутой.









Наконец, министр экономики "по поручению премьер-министра" уверяет Елену Анисим, что интеграционные документы “не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины — Республики Беларусь”.





Интересно, что Сергей Румас, который не стал отвечать на запрос Елены Анисим, менее месяца назад — в конце августа 2019 года — говорил, что программу развития интеграции с Россией можно будет опубликовать после того, как её парафируют премьер-министры:





"Думаю, после парафирования программы правительства обеих стран опубликуют её, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета и других. Программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок".