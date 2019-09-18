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На грани? Пакистан допустил возможность ядерной войны с Индией

Ситуация в спорном штате Кашмир может привести к ядерной войны с Индией, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Он отметил, что выступает против войны, однако, "когда две ядерные державы ведут обычную войну, есть все шансы начать и ядерную", пишет The Telegraph.


Глава пакистанского правительства также выразил недовольство реакцией других стран на решение Индии прекратить самоуправление в Кашмире. При этом он обвинил Индию в геноциде.

Напомним, ранее власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир и разделили его на две территории. В ответ Пакистан выслал посла Индии.

Индия и Пакистан не могут поделить Кашмир с 1947 года, пишет ru.oxu.az
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