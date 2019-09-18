На грани? Пакистан допустил возможность ядерной войны с Индией
Ситуация в спорном штате Кашмир может привести к ядерной войны с Индией, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Он отметил, что выступает против войны, однако, "когда две ядерные державы ведут обычную войну, есть все шансы начать и ядерную", пишет The Telegraph.
Глава пакистанского правительства также выразил недовольство реакцией других стран на решение Индии прекратить самоуправление в Кашмире. При этом он обвинил Индию в геноциде.
Напомним, ранее власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир и разделили его на две территории. В ответ Пакистан выслал посла Индии.
Индия и Пакистан не могут поделить Кашмир с 1947 года, пишет ru.oxu.az
12:18 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».