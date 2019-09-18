На грани? Пакистан допустил возможность ядерной войны с Индией

Он отметил, что выступает против войны, однако, "когда две ядерные державы ведут обычную войну, есть все шансы начать и ядерную", пишет The Telegraph.









Глава пакистанского правительства также выразил недовольство реакцией других стран на решение Индии прекратить самоуправление в Кашмире. При этом он обвинил Индию в геноциде.





Напомним, ранее власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир и разделили его на две территории. В ответ Пакистан выслал посла Индии.



