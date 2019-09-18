Хейл: США готовы обсуждать ослабление санкций по результатам выборов
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил после встречи с Александром Лукашенко, что встреча открыла новый этап отношений между США и Беларусью, сообщает посольство США в Беларуси.
Хейл приветствовал договоренность обменяться послами как шаг к нормализации отношений между странами, а также приветствовал расширение сотрудничества по вопросам нераспространения оружия, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности.
«Я хотел бы подчеркнуть, что, нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом», – заявил Хейл. – «Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе».
Он отметил, что между странами остаются нерешенные вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси.
«Приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси. При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций», – заявил Хейл.
США надеются на расширение сотрудничества и диалога между двумя странами, заявил Хейл, пишет reform.by
Акт о демократии в Беларуси был принят в 2004 году после референдума, который снял ограничения на количество президентских сроков. Одним из требований Акта является проведение свободных справедливых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.
США ввели санкции в отношении ряда беларусских предприятий. В 2015 году санкции против предприятий «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно» были приостановлены. Приостановка продлевается каждый год, но официально санкции не сняты. Последний раз ее продлили 24 октября 2018 года на год.
Кроме этого, действуют индивидуальные санкции США в отношении беларусских чиновников. Они были введены Джорджем Бушем-младшим в июне 2006 года и с тех пор регулярно продлялись.
Сейчас в санкционном списке 10 человек: Алекcандр Лукашенко, Наталья Петкевич, Виктор Голованов, Александр Зимовский, Степан Сухаренко, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов, Лидия Ермошина, Виктор Лукашенко. Последний раз действие санкций продлили в июне этого года.
12:14 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».