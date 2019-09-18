Хейл: США готовы обсуждать ослабление санкций по результатам выборов

Хейл приветствовал договоренность обменяться послами как шаг к нормализации отношений между странами, а также приветствовал расширение сотрудничества по вопросам нераспространения оружия, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности.





«Я хотел бы подчеркнуть, что, нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом», – заявил Хейл. – «Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе».





Он отметил, что между странами остаются нерешенные вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси.





«Приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси. При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций», – заявил Хейл.





США надеются на расширение сотрудничества и диалога между двумя странами, заявил Хейл, пишет reform.by





Акт о демократии в Беларуси был принят в 2004 году после референдума, который снял ограничения на количество президентских сроков. Одним из требований Акта является проведение свободных справедливых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.









США ввели санкции в отношении ряда беларусских предприятий. В 2015 году санкции против предприятий «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно» были приостановлены. Приостановка продлевается каждый год, но официально санкции не сняты. Последний раз ее продлили 24 октября 2018 года на год.





Кроме этого, действуют индивидуальные санкции США в отношении беларусских чиновников. Они были введены Джорджем Бушем-младшим в июне 2006 года и с тех пор регулярно продлялись.

Сейчас в санкционном списке 10 человек: Алекcандр Лукашенко, Наталья Петкевич, Виктор Голованов, Александр Зимовский, Степан Сухаренко, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов, Лидия Ермошина, Виктор Лукашенко. Последний раз действие санкций продлили в июне этого года.



