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Хейл: США готовы обсуждать ослабление санкций по результатам выборов

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил после встречи с Александром Лукашенко, что встреча открыла новый этап отношений между США и Беларусью, сообщает посольство США в Беларуси.

Хейл приветствовал договоренность обменяться послами как шаг к нормализации отношений между странами, а также приветствовал расширение сотрудничества по вопросам нераспространения оружия, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности.

«Я хотел бы подчеркнуть, что, нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом», – заявил Хейл. – «Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе».

Он отметил, что между странами остаются нерешенные вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси.

«Приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси. При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций», – заявил Хейл.

США надеются на расширение сотрудничества и диалога между двумя странами, заявил Хейл, пишет reform.by

Акт о демократии в Беларуси был принят в 2004 году после референдума, который снял ограничения на количество президентских сроков. Одним из требований Акта является проведение свободных справедливых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.


США ввели санкции в отношении ряда беларусских предприятий. В 2015 году санкции против предприятий «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно» были приостановлены. Приостановка продлевается каждый год, но официально санкции не сняты. Последний раз ее продлили 24 октября 2018 года на год.

Кроме этого, действуют индивидуальные санкции США в отношении беларусских чиновников. Они были введены Джорджем Бушем-младшим в июне 2006 года и с тех пор регулярно продлялись. 
Сейчас в санкционном списке 10 человек: Алекcандр Лукашенко, Наталья Петкевич, Виктор Голованов, Александр Зимовский, Степан Сухаренко, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов, Лидия Ермошина, Виктор Лукашенко. Последний раз действие санкций продлили в июне этого года.
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