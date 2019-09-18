Жириновский "жжот": "Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одно единое государство"
Беларусь и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский. Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»
Лидер ЛДПР назвал две страны, которые должны объединиться с Россией.
"Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Беларусь расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", — написал политик.
При этом, добавил он, после объединения в одну страну людям не должны ограничивать свободу и должны позволить им говорить на своих языках при сохранении одного общего.
"Никто не должен ограничивать свободу людей. Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык. Я хорошо помню советское время. Тогда многие нерусские по национальности с удовольствием говорили по-русски. Например, я часто бывал в Абхазии. Там живут грузины, абхазы, русские, эстонцы, армяне, и все говорят между собой по-русски. Не учить же им по пять языков?" — отметил Жириновский.
Депутат также выразил мнение, что в таком едином государстве не следовало бы указывать национальность в принципе, а "просто быть гражданами одной страны".
11:13 18/09/2019
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