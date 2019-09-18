Результаты могут многих расстроить: писателя назовут работником, а политика — сионистом. Александра Лукашенко нейросеть посчитала олигархом, а Лидию Ермошину — королевой.





Нейросеть ImageNet Roulette — элемент выставки, посвящённой истории обучения искусственного интеллекта с помощью фотографий. Программа должна показать, насколько неточными и обидными могут быть выводы, сделанные нейросетями по одному снимку, пишет euroradio.fm









Выставка проходит в фонде Prada в Милане. Чтобы получить свой ярлык, надо загрузить фотографию на сайт проекта. Искусственный интеллект проанализирует её и сделает выводы о человеке.

Сбор подписей под открытым письмом православных священников продолжается.



