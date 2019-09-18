Лукашенко — олигарх, Ермошина — королева-мать: новая нейросеть раздаёт ярлыки
Новая нейросеть ImageNet Roulette навешивает на людей ярлыки по их фотографиям.
Александр Лукашенко. Фото: Еврорадио
Результаты могут многих расстроить: писателя назовут работником, а политика — сионистом. Александра Лукашенко нейросеть посчитала олигархом, а Лидию Ермошину — королевой.
Нейросеть ImageNet Roulette — элемент выставки, посвящённой истории обучения искусственного интеллекта с помощью фотографий. Программа должна показать, насколько неточными и обидными могут быть выводы, сделанные нейросетями по одному снимку, пишет euroradio.fm
Выставка проходит в фонде Prada в Милане. Чтобы получить свой ярлык, надо загрузить фотографию на сайт проекта. Искусственный интеллект проанализирует её и сделает выводы о человеке.
Сбор подписей под открытым письмом православных священников продолжается.
Алексей Карпеко
10:58 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».