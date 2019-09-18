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Лукашенко — олигарх, Ермошина — королева-мать: новая нейросеть раздаёт ярлыки

Новая нейросеть ImageNet Roulette навешивает на людей ярлыки по их фотографиям.

Лукашенко — олигарх, Ермошина — королева-мать: новая нейросеть раздаёт ярлыки
Александр Лукашенко. Фото: Еврорадио
Результаты могут многих расстроить: писателя назовут работником, а политика — сионистом. Александра Лукашенко нейросеть посчитала олигархом, а Лидию Ермошину — королевой.

Нейросеть ImageNet Roulette — элемент выставки, посвящённой истории обучения искусственного интеллекта с помощью фотографий. Программа должна показать, насколько неточными и обидными могут быть выводы, сделанные нейросетями по одному снимку, пишет euroradio.fm


Выставка проходит в фонде Prada в Милане. Чтобы получить свой ярлык, надо загрузить фотографию на сайт проекта. Искусственный интеллект проанализирует её и сделает выводы о человеке.
Сбор подписей под открытым письмом православных священников продолжается.
Алексей Карпеко
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