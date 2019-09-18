Сигнал тревоги: почему эксперты недооценивают опасность новых соглашений с Москвой
За последние пару дней ряд аналитиков оценили проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Многие из них сочли, что этот документ не несет особой угрозы суверенитету Беларуси.
фото: belprauda.org
Один из самых авторитетных белорусских экспертов в области экономики, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в концентрированном виде изложил TUT.BY основные аргументы по вопросу программы. Он считает, что такие планы проще обсуждать, чем претворять в жизнь:
— Из обнародованного «Коммерсантом» плана следует, что мы унифицируем с Россией налоговый и прочие кодексы. И почему-то в это мы готовы поверить. Не надо забывать и о том, что с 1 июля 2003 года в Беларуси «железно» должен был быть введен безналичный российский рубль, а с 1 января 2005 года Беларусь должна была целиком перейти на российский рубль. Почему вдруг нынешняя реинкарнация союзных соглашений даст другой результат?
Аргументы из серии «ничего не выйдет» выглядят вполне логичными. И именно в этом их основной недостаток, пишет gazetaby.com
Давайте зададимся вопросом: как бы мы в середине февраля 2014 года оценили вероятность того, что через месяц Крым будет отобран Россией у Украины? Думаю, подавляющее большинство ответило бы – 0%. Невозможно. Тем более в столь короткие сроки. Да и вообще…
И, тем не менее, это случилось.
Проблема в том, что у экспертов и российского руководства – разные рациональности. Именно поэтому прогнозы порой расходятся с реальностью.
Есть вероятность того, что нынешние интеграционные инициативы – просто ритуальные пляски к 20-летию договора о создании так называемого государства. Или конъюнктурная политическая комбинация, в ходе которой Москва хочет получить некое моральное удовлетворение, а Минск – очередную порцию преференций.
Но существуют и иные расклады. Честно говоря, с трудом верится в то, что Кремль уже на протяжении года прикладывает столько усилий для активизации интеграции (включая многочисленные встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко) только ради очередной порции «поцелуев».
Опять же, российское руководство уже имеет богатый опыт общения с Александром Лукашенко. Вряд ли в Кремле жаждут вновь прогуляться по старым граблям. Вкладываясь в нынешнее «углубление интеграции», Москва очень постарается, чтобы готовящиеся соглашения дали иной результат, чем договор, подписанный в 1999-м.
Не будем забывать и о «проблеме-2024». Объединение с Беларусью – безусловно не единственный вариант, позволяющий Владимиру Путину остаться у власти по окончании своего очередного срока, и уж точно не самый простой. Зато весьма красочный, а российский президент уже неоднократно демонстрировал свою любовь к спецэффектам.
Поэтому спокойствие экспертов по поводу нынешнего развития российско-белорусского сюжета выглядит, как минимум, чрезмерным. Имея такого соседа, «перебдеть лучше, чем недобдеть». В противном случае цена беспечности может оказаться катастрофически высока.
Александр Старикевич
10:37 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».