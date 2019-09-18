Заико: «Это повторение истории с автомобилем от Илона Маска»
Экономист объяснил, почему не нужно бояться «интеграции» Беларуси и России.
Утечка информации о договоренностях между Беларусью и Россией, включающих шаги по объединению экономик двух стран, наделала много шума, пишет Салідарнасць.
Известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в свежем выпуске «Примуса» объяснил, как белорусские чиновники планируют выполнять свои обещания. А также дал несколько «вредных» советов, которые помогут затормозить любую интеграцию:
– Для того, чтобы мягко возразить всей этой глупости, можно сказать так. Давайте начнем с малого. Например, откажемся от роуминга для мобильной сети... Чтобы с 1 января разговоры были бесплатными. Все, общайся с россиянами, сколько угодно.
Или другое – отменим специальные страховки на автотранспорт, который въезжает в Россию. Давайте сначала на этом попробуем, я потом уже возьмемся за что-то глобальное. И вы посмотрите, как тут же начнутся у них забобоны. Они даже эти самые простые вещи не смогут сделать!
Для того, чтобы отменить роуминг, потребуется два года. А чтобы отменить страховки – три года. И после этого мы сможем сказать: ну, вы знаете, общий Налоговый кодекс – это минимум лет 20 нужно… Поэтому давайте не будем пока это трогать, не получается у вас – не лезьте.
Экономист привел показательный пример, как белорусские власти долго и упорно вели переговоры с международными кредиторами.
– Мне рассказывали мои коллеги из Всемирного банка, как они подписывали меморандум с Беларусью. Подписали разные документы, там все позитивные вещи были такие… А когда они приезжали, то просто сидели чиновники, Минфин, правительство и говорили, что все это они уже сделали. А на самом деле ничего не сделали.
Мне кажется, это повторение истории с автомобилем Илона Маска. Единственное, для чего нужны эти новости – это чтобы взлохматить белорусских журналистов, демократов и оппозиционеров. А если с точки зрения профессионалов посмотреть, то все эти договоренности всерьез воспринимать не стоит, – считает экономист.
Евгений Кириллов
10:25 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».