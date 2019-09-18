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Заико: «Это повторение истории с автомобилем от Илона Маска»

Экономист объяснил, почему не нужно бояться «интеграции» Беларуси и России.

Утечка информации о договоренностях между Беларусью и Россией, включающих шаги по объединению экономик двух стран, наделала много шума, пишет Салідарнасць.

Известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в свежем выпуске «Примуса» объяснил, как белорусские чиновники планируют выполнять свои обещания. А также дал несколько «вредных» советов, которые помогут затормозить любую интеграцию:

– Для того, чтобы мягко возразить всей этой глупости, можно сказать так. Давайте начнем с малого. Например, откажемся от роуминга для мобильной сети... Чтобы с 1 января разговоры были бесплатными. Все, общайся с россиянами, сколько угодно.


Или другое – отменим специальные страховки на автотранспорт, который въезжает в Россию. Давайте сначала на этом попробуем, я потом уже возьмемся за что-то глобальное. И вы посмотрите, как тут же начнутся у них забобоны. Они даже эти самые простые вещи не смогут сделать!

Для того, чтобы отменить роуминг, потребуется два года. А чтобы отменить страховки – три года. И после этого мы сможем сказать: ну, вы знаете, общий Налоговый кодекс – это минимум лет 20 нужно… Поэтому давайте не будем пока это трогать, не получается у вас – не лезьте.

Экономист привел показательный пример, как белорусские власти долго и упорно вели переговоры с международными кредиторами.

– Мне рассказывали мои коллеги из Всемирного банка, как они подписывали меморандум с Беларусью. Подписали разные документы, там все позитивные вещи были такие… А когда они приезжали, то просто сидели чиновники, Минфин, правительство и говорили, что все это они уже сделали. А на самом деле ничего не сделали.


Мне кажется, это повторение истории с автомобилем Илона Маска. Единственное, для чего нужны эти новости – это чтобы взлохматить белорусских журналистов, демократов и оппозиционеров. А если с точки зрения профессионалов посмотреть, то все эти договоренности всерьез воспринимать не стоит, – считает экономист.
Евгений Кириллов
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