Будет ли Минск продолжать кормить Москву «завтраками»?
В чем опасность почти секретных документов об углублении интеграции и есть ли пути к отступлению, выясняем у эксперта.
фото: ridl.io
Белорусы активно подписывают петицию за денонсацию соглашения о создании Союзного государства, созданную гражданской кампанией «Вперед, Беларусь!». Ее подписало больше 10 тысяч человек, причем около 1,5 тысяч сделали это за сутки после публикации в российском издании «Коммерсантъ» деталей проекта программы экономической интеграции Беларуси и России, пишет Завтра твоей страны.
Рискует ли Беларусь потерять контроль над своей экономикой?
Резкий рост подписывающихся под петицией, созданной 25 марта 2019 года из-за опасений, вызванных неожиданной реанимацией договора о создании Союзного государства и работы над «углубленной интеграцией», руководитель гражданской кампании «Вперед, Беларусь!» Денис Тихоненко связывает с публикацией «Коммерсанта», где сделан вывод, что договор об углублении интеграции двух стран приведет к поглощению Россией белорусской экономики.
Подписавшиеся опасаются, что Беларусь фактически станет субъектом Российской Федерации.
− Внешняя политика, которую проводит сегодня Российская Федерация, не дает мне лично и многим подписавшимся уверенности в том, что это будет чисто экономический проект. Обертка очень красивая, но надо посмотреть, что внутри, не представляет ли это опасности для нашей страны, − говорит руководитель «Вперед, Беларусь!».
Директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич предполагает, что противники Союзного государства стали более активными, потому что общие разговоры об углублении интеграции трансформировались в более конкретные планы. В отличие от речей политиков публикация предполагаемого содержания проекта экономической интеграции всполошила людей, которые не хотят изменений, увеличивающих риск ограничения суверенитета страны.
− Если эта программа будет реализована, то Беларусь потеряет определенную часть суверенитета. Это не может не вызывать беспокойство. Тем более, никто не знает, какие дополнительные механизмы в данном отношении могут быть приняты, − объясняет политолог.
Ни Минск, ни Москва не поделились с общественностью содержанием проекта программы углубления интеграции, который премьер-министры стран парафировали 6 сентября. Людям остается верить прессе, ссылающейся на проект документа, или догадываться, в каких экономических направлениях страны планируют сближаться. Российская пресса сообщила о введении единого Налогового кодекса, об унификации энергетической, промышленной и таможенной политики, о согласовании политики рынка труда и социальной защиты. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пояснила, что страны идут на «экономически целесообразные» шаги, не создавая совместных органов. Однако она не опровергла, что проект программы содержит названные российскими журналистами пункты.
− Например, создание единой таможенной службы фактически означает, что Беларусь теряет контроль над собственными границами. Если мы говорим, что у нас будет единая налоговая политика, это значит, что Беларусь теряет возможность определять эту самую налоговую политику самостоятельно. А это влияет и на бюджетную политику, − объясняет Андрей Казакевич.
Реализация названных положений, за исключением отмены роуминга, будет иметь серьезные последствия для Беларуси и может привести к потере значительной части контроля над отечественной экономикой и политикой, считает эксперт.
− Это очень серьезно, учитывая, что отношения Беларуси и России ассиметричные. То есть не будет такого, что стороны встретились и договорились о таких-то ставках, скорее всего, всегда будет предлагать Россия, и она же будет продавливать свои решения, имея много возможностей это сделать, − добавляет директор Института политических исследований «Палітычныя сфера».
Минску выгодней продолжать кормить Москву «завтраками»?
С нынешним руководством страны и при имеющейся внешнеполитической ситуации денонсировать договор о создании Союзного государства или повернуть вспять «углубление» интеграции с Россией практически невозможно, считает Андрей Казакевич.
− Сейчас Россия будет это рассматривать как негативный для себя сценарий и продавливать всеми средствами сохранение договора, − считает эксперт.
Шансы вырастут, если изменится ситуация в самой России, вследствие чего станут другими ее внешнеполитические приоритеты. А до тех пор они будут оставаться такими, как сейчас, – это усиление влияния и создание зоны контроля на постсоветском пространстве и, что называется, воссоздание империи, считает директор «Палітычнай сферы».
− Но это не значит, что белорусы не могут сопротивляться или хотя бы саботировать договор. Кстати, так во многом и происходило длительное время. В последние годы мы видим, что белорусы саботируют договор, а Россия пытается его продвинуть, − говорит эксперт.
Андрей Казакевич считает, что Минску выгодней затягивать процесс и не принимать новые обязательства и условия интеграции, которые будут иметь долгосрочные и, вероятно, негативные последствия.
Наталья Колесниченко
10:17 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».