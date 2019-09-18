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Могилевских учителей заставляют собирать подписи за провластного выдвиженца в кандидаты – директора школы

По словам независимого кандидата Евгения Глушкова, в инициативную группу Людмилы Здориковой без спроса включили более сотни человек.

Журналист-фрилансер Евгений Глушков, чью инициативную группу зарегистрировали в Могилевском-Ленинском избирательном округе №84, рассказал о возможном нарушении в Могилевском-Центральном округе №85, пишет "Могилевская весна".

— Есть информация, что на прошлой неделе в актовом зале средней школы №27 собрали учителей школ, которые входят в Могилевский-Центральный округ. Их поставили перед фактом, что они входят в инициативную группу возможного кандидата Людмилы Здориковой. Каждому раздали по четыре подписных листа, сказали собирать подписи, — утверждает Глушков.

По его словам, всего в инициативную группу вошло 130 человек. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала её 9 сентября.

Людмила Здорикова является директором СШ№27. Кроме того, она имеет непосредственное отношение к местной власти – в 2018 году она стала депутатом Могилевского областного Совета депутатов, где возглавляет Постоянную комиссию по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи.


Она участвовала в формировании областной и окружных избирательных комиссий на эту парламентскую кампанию – на фото к этому материалу видно, как она присутствует во время совместного заседания президиумов Могилевского облсовета депутатов и облисполкома.

На данный момент является членом Коммунистической партии Беларуси.

Людмила Здорикова была кандидатом в Палату представителей в 2016 году – тогда она выдвигалась по Могилевскому-Ленинскому округу №84 и проиграла депутатство Игорю Марзалюку, набрав более 33% голосов, если верить официальным данным.
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