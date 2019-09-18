Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Живые человеки», они же адепты БССР, идут на парламентские выборы по Гомелю

В Гомеле зарегистрированы две инициативные группы кандидатов, представляющих проект «Варта». Они уже завели свой телеграм-канал, а также чат для обсуждения. На самом деле под «Варту» маскируются так называемые «живые человеки», которые терроризируют чиновников и отказываются от официальных документов.

Справа «живой человек» Алексей Елисеев, в центре — кандидат Елена Давыдова.

«Мы создали программу, которая способна сделать людей свободными, независимыми и богатыми», — говорится в предвыборном ролике представителей «Варты», пишет "Наша Нива".

Что они обещают? Прежде всего изменения в налоговый и таможенный кодексы (не надо будет платить почти никакие налоги), отказ от монополии государства в системе образования, переход в сельском хозяйстве к фермерству и т.д. На каждый пункт они цитируют какую-то таинственную «Белую книгу Варта». Например, они предлагают смотреть на налоги как на кражу, а на государство, которое собирает налоги, — как на банду воров.

Представители проекта считают, что у государства не нужно просить разрешение на то, чтобы строить дома, вступать в брак, управлять автомобилем, иметь оружие, собираться на митинги и т.д. Эти права у людей, или точнее «человеков», есть от рождения.

В результате «Варта» выдвинула двоих кандидатов. По 33-му Гомельско-Центральному избирательному идет предприниматель Евгений Балдуев, а по 36-му Гомельско-Новобелицкому врач-бактериолог Елена Давыдова. Видимо, это те, у кого все же есть паспорта граждан Беларуси. Интересно то, кто является руководителем инициативной группы Балдуева — это 38-летний Алексей Елисеев.

Чем интересен этот человек? Он является предпринимателем. У него шестеро детей, которых зовут Василиса, Радомир, Доброслав, Лучезар, Яромир и Светазар. О себе он заявляет, что уже два года не платит налоги и ФСЗН, а также отказался от всех документов. Елисеев не имеет ни паспорта, ни водительских прав. Паспорт гражданина Беларуси, например, он называет «аусвайсом».

Елисеев относит себя к так называемым «живым человекам». Это такое движение, представители которого сознательно отказывается от гражданства Беларуси, они сами себе рисуют удостоверения, по которым и живут. Они считают, что после получения документов, подтверждающих твою физическую личность, человек становится «мертвым», и «живым» он может стать только после того, как объявит себя таковым.


Они считают, что СССР не распался до сих пор, считая себя «гражданами БССР». Еще Елисеев постит много информации на своей странице о «плоской» Земле. А еще «живые человеки» не признают легитимность нынешней власти. Считают, что все собственники паспортов являются «рабами».

«Наша цель — изменить полицейский диктаторский строй, который существует сейчас», — пишет Елисеев в чате «Варты».

Елисеев не исключает, что своего кандидата они могут выдвинуть и на следующие президентские выборы.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru