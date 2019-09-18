Справа «живой человек» Алексей Елисеев, в центре — кандидат Елена Давыдова.





«Мы создали программу, которая способна сделать людей свободными, независимыми и богатыми», — говорится в предвыборном ролике представителей «Варты», пишет "Наша Нива"





Что они обещают? Прежде всего изменения в налоговый и таможенный кодексы (не надо будет платить почти никакие налоги), отказ от монополии государства в системе образования, переход в сельском хозяйстве к фермерству и т.д. На каждый пункт они цитируют какую-то таинственную «Белую книгу Варта». Например, они предлагают смотреть на налоги как на кражу, а на государство, которое собирает налоги, — как на банду воров.





Представители проекта считают, что у государства не нужно просить разрешение на то, чтобы строить дома, вступать в брак, управлять автомобилем, иметь оружие, собираться на митинги и т.д. Эти права у людей, или точнее «человеков», есть от рождения.



