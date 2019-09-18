Макей: Беларусь готова к необратимому углублению сотрудничества с США

«Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе самые чувствительные — политические, в сфере прав человека, вопросы экономического диалога», – цитирует Макея БелТА . Также обсуждалось взаимодействие в рамках международных организаций и ситуации в регионах, где наблюдается напряженность и конфронтация.





Макей отметил, что чиновник такого высокого ранга из Госдепа США впервые посещает Беларусь за последние 25 лет.





Глава МИД прокомментировал договоренность вернуть послов и заявил, что представительство на уровне временных поверенных в делах не отвечает текущим реалиям. «Более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами», – сказал Макей.





Макей поблагодарил американскую сторону за интерес к Беларуси и отметил взаимную заинтересованность в углублении отношений.









«[Мы] готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества с целью, чтобы этот процесс стал необратимым», – заявил глава беларусского МИД.





Хейл в свою очередь отметил, что встреча стала началом нового этапа в развитии отношений между Беларусью и США, и допустил возможность ослабления санкций в отношении Беларуси.





Хейл прибыл с двухдневным визитом в Минск 17 сентября. Он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко. Лукашенко заявил на встрече, что Беларусь будет делать все для развития отношений с США.







