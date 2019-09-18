Макей: Беларусь готова к необратимому углублению сотрудничества с США
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что встреча с Дэвидом Хейлом, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, прошла «в атмосфере абсолютной открытости и взаимного доверия».
«Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе самые чувствительные — политические, в сфере прав человека, вопросы экономического диалога», – цитирует Макея БелТА. Также обсуждалось взаимодействие в рамках международных организаций и ситуации в регионах, где наблюдается напряженность и конфронтация.
Макей отметил, что чиновник такого высокого ранга из Госдепа США впервые посещает Беларусь за последние 25 лет.
Глава МИД прокомментировал договоренность вернуть послов и заявил, что представительство на уровне временных поверенных в делах не отвечает текущим реалиям. «Более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами», – сказал Макей.
Макей поблагодарил американскую сторону за интерес к Беларуси и отметил взаимную заинтересованность в углублении отношений.
«[Мы] готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества с целью, чтобы этот процесс стал необратимым», – заявил глава беларусского МИД.
Хейл в свою очередь отметил, что встреча стала началом нового этапа в развитии отношений между Беларусью и США, и допустил возможность ослабления санкций в отношении Беларуси.
Хейл прибыл с двухдневным визитом в Минск 17 сентября. Он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко. Лукашенко заявил на встрече, что Беларусь будет делать все для развития отношений с США.
08:24 18/09/2019
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