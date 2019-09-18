Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Взрыв на предвыборном митинге президента Афганистана: погибли 24 человека

Во вторник, 17 сентября, в одной из провинций Афганистана, где должен был выступать президент Ашраф Гани Ахмадзай, прогремел взрыв. Об этом сообщает ВВС.

Террорист-смертник подорвал себя во время митинга в провинции Парван, на котором должен был выступить президент Афганистана. На данный момент известно, что в результате взрыв погибли по меньшей мере 24 человека, пострадал – 31 человек.

Также сообщается, что среди жертв теракта были и дети. Президент, который надеется быть избранным на второй срок, не пострадал.

Другой взрыв ранее произошел в центре Кабула, рядом с посольством США. В тот раз погибли около 4 человек.

Пока ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна группировка. В свою очередь, ранее "Талибан" обещал сорвать президентские выборы, которые должны пройти 28 сентября.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru