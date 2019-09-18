Взрыв на предвыборном митинге президента Афганистана: погибли 24 человека
Во вторник, 17 сентября, в одной из провинций Афганистана, где должен был выступать президент Ашраф Гани Ахмадзай, прогремел взрыв. Об этом сообщает ВВС.
Террорист-смертник подорвал себя во время митинга в провинции Парван, на котором должен был выступить президент Афганистана. На данный момент известно, что в результате взрыв погибли по меньшей мере 24 человека, пострадал – 31 человек.
Также сообщается, что среди жертв теракта были и дети. Президент, который надеется быть избранным на второй срок, не пострадал.
Другой взрыв ранее произошел в центре Кабула, рядом с посольством США. В тот раз погибли около 4 человек.
Пока ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна группировка. В свою очередь, ранее "Талибан" обещал сорвать президентские выборы, которые должны пройти 28 сентября.
07:37 18/09/2019
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