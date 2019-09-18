Путину тяжело, он бы с удовольствием ушел отдыхать, – гендиректор "Ростеха"
Владимир Путин не сможет переизбираться президентом России после 2024 года.
Такое мнение выразил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, которого считают одним из приближенных к главе Кремля персон, пишет РБК.
"Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку, в соответствии с конституцией, он дальше все равно не может руководить страной – наверное, какой-то другой пост может занять", – заявил Чемезов.
Чемезов отрицает существование закрытого "политбюро" из старых знакомых и друзей президента.
"У меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое "Политбюро 2.0"? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда", – заявляет глава "Ростеха".
Чемезов знаком с Путиным с середины 1980-х годов, когда оба служили в ГДР.
07:33 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».