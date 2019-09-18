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Путину тяжело, он бы с удовольствием ушел отдыхать, – гендиректор "Ростеха"

Владимир Путин не сможет переизбираться президентом России после 2024 года.


Такое мнение выразил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, которого считают одним из приближенных к главе Кремля персон, пишет РБК.

"Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку, в соответствии с конституцией, он дальше все равно не может руководить страной – наверное, какой-то другой пост может занять", – заявил Чемезов.

Чемезов отрицает существование закрытого "политбюро" из старых знакомых и друзей президента.

"У меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое "Политбюро 2.0"? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда", – заявляет глава "Ростеха".

Чемезов знаком с Путиным с середины 1980-х годов, когда оба служили в ГДР.
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