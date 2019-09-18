Лукашенко о войне на Донбассе: Без США ничего не получится

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который находится в Беларуси с визитом 17-18 сентября.





Об этом сообщает Белта





"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", – сказал Лукашенко.





По его словам, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, "то надо включать новые силы".