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Лукашенко о войне на Донбассе: Без США ничего не получится

Президент Беларуси считает, что для успешных переговоров необходимо подключить новых переговорщиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который находится в Беларуси с визитом 17-18 сентября.

Об этом сообщает Белта.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта",  – сказал Лукашенко.

По его словам, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, "то надо включать новые силы".
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