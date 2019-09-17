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Традиция. Президент вручил замгоссекретаря США подарки

Александр Лукашенко вручил Дэвиду Хэйлу набор шоколада «Президент» и альбом «Спадчына Беларусi».

Традиция. Президент вручил замгоссекретаря США подарки
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Он также пообещал в следующий визит отвезти заместителя госсекретаря США в Беловежскую пущу. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Это чтобы подсластить вашу жизнь», — сказал президент, вручая американскому гостю набор шоколада, и рассказал, что сладости сделаны вручную и не содержат сахара.

Президент также вручил Дэвиду Хэйлу альбом «Спадчына Беларусi» и пообещал в следующий приезд отвезти его в Беловежскую пущу.

«Спасибо большое. Я студентом изучал историю, поэтому мне очень интересно», — поблагодарил Хэйл белорусского президента.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хэйл 17 сентября посетил Беларусь с официальным визитом. Кроме официальных встреч с президентом Беларуси и министром иностранных дел, Хэйл также посетил Куропаты и пообщался с представителями гражданского общества и оппозиции.
tut.by
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