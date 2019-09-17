Традиция. Президент вручил замгоссекретаря США подарки
Александр Лукашенко вручил Дэвиду Хэйлу набор шоколада «Президент» и альбом «Спадчына Беларусi».
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Он также пообещал в следующий визит отвезти заместителя госсекретаря США в Беловежскую пущу. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Это чтобы подсластить вашу жизнь», — сказал президент, вручая американскому гостю набор шоколада, и рассказал, что сладости сделаны вручную и не содержат сахара.
Президент также вручил Дэвиду Хэйлу альбом «Спадчына Беларусi» и пообещал в следующий приезд отвезти его в Беловежскую пущу.
«Спасибо большое. Я студентом изучал историю, поэтому мне очень интересно», — поблагодарил Хэйл белорусского президента.
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хэйл 17 сентября посетил Беларусь с официальным визитом. Кроме официальных встреч с президентом Беларуси и министром иностранных дел, Хэйл также посетил Куропаты и пообщался с представителями гражданского общества и оппозиции.
22:22 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».