Встречи не будет: Давыдько отказался дебатировать с Губаревичем в прямом эфире Еврорадио
Руководитель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько прокомментировал предложение лидера Движения "За свободу" Юрия Губаревича устроить дебаты, не дожидаясь регистрации их обоих кандидатами в депутаты, в студии Еврорадио.
"Ну не сейчас. Ведь кто он такой? Он человек, его уважают, у него есть мысли — ну и пусть себе. Вот когда он будет кандидатом в дэтутаты, тогда в рамках законодательства нужно будет встретиться и поговорить. О планах, о целях. Уточнить, чего он хочет от действительности, чего я хочу. И может, кое-что друг у друга и взять. Может, и посоветоваться. Я не вижу здесь столкновения какого-то. Если он заботится о стране, о родине, то я тоже. Просто там могут быть разные точки зрения на будущее, на действительность. Ну и нормально! Но это потом. Что сейчас это делать? Давайте я сейчас со всеми буду встречаться и дебатировать! Зачем? Я не вижу сейчас для этого повода. Когда он зарегистрируется, тогда и поговорим перед теми, кто хочет нас избирать", — заявил Геннадий Давыдько корреспонденту Еврорадио.
Правда, и после регистрации дебатировать именно в эфире Еврорадио с ведущим Змитром Лукашуком председатель "Белой Руси" не хочет:
"Я не вижу необходимости именно на вашей площадке о чём-то говорить — это не моя площадка. Точнее — это его площадка. И больше симпатии ваши на его стороне. Я верю вам и в то, что вы человек порядочный, но я хотел бы рассуждать на какой-нибудь совершенно нейтральной площадке".
Такой "совершенно нейтральной площадкой", по мнению Геннадия Давыдько, может стать одна из школ на их избирательном округе, где будет проводиться встреча с избирателями.
Лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич и председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько выдвигаются в депутаты по одному округу — 107-му. Ранее Давыдько заявил, что не против дебатов с лидером движения "За свободу" Юрием Губаревичем после регистрации их обоих кандидатами в депутаты. В ответ Губаревич предложил не ждать регистрации и провести дебаты уже сейчас в студии Еврорадио.
Змитер Лукашук
20:56 17/09/2019
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