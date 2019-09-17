Карбалевич: На горизонте пока не видно снятия санкций
Заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл в Минске объявил о возвращении послов в столицы Беларуси и США.
фото: president.gov.by
Такое решение в двусторонних отношениях можно считать прорывным. «Впереди – парламентские и президентские выборы».
Сегодня заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл провел переговоры с Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Итогом визита стало заявление о возвращении послов в Вашингтон и Минск.
Дэвид Хэйл после встреч пояснил точку зрения Вашингтона. «Для меня большая честь объявить о нашей готовности к обмену послами, как следующему шагу по нормализации наших отношений», - заявил заместитель Госсекретаря США. Высокопоставленный чиновник подтвердил, что «Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где последующие поколения будут иметь процветающее будущее. Соединенные Штаты также приветствуют расширение сотрудничества с Беларусью по вопросам нераспространения, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности».
«Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе, - подчеркнул Дэвид Хэйл. - Еще остаются вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси, которые требуют действий со стороны правительства Беларуси, и приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси. При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций».
«Возвращение послов – качественные изменения»
Политолог Валерий Карбалевич называет возвращение послов качественнымиизменениями в отношениях Минска и Вашингтона:
- Не стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее заявление о возвращении послов в Вашингтон и Минск?
- Нет. Вопрос о возвращении послов в столицы давно стоит на повестке дня, о нем говорила и американская, и белорусская сторона. Вопрос о возвращении послов висел в воздухе.
- Как повлияет возвращение послов на двусторонние отношения?
- Возвращение послов будет означать рубеж, границу, водораздел, свидетельствующий о том, что процесс нормализации отношений перешел в новую стадию. Количество контактов увеличилось, контакты стали регулярными, но, если они не ведут к качественным изменениям, этого мало. А возвращение послов – качественные изменения. Следующий шаг к качественным изменениям – отмена санкций, но это более сложный вопрос.
- Дэвид Хэйл сегодня заявил, что предстоящие парламентские и президентские выборы могут дать основания для «ослабления санкций». Вашингтон не меняет своих ценностных подходов по соблюдению прав человека в Беларуси?
- Права человека по-прежнему остается в повестке дня двусторонних отношений. Но существуют две проблемы. С одной стороны, не видно стремления белорусских властей что-то принципиально менять, не видно, что они меняют подход к выборам.
Вторая проблема состоит в том, что санкции в отношении Беларуси закреплены законом – Актом о демократии в Беларуси. Поэтому президентская администрация ограничена в своих действиях относительно санкций. Чтобы отменить Акт о демократии в Беларуси, необходимы серьезны перемены в Беларуси. А учитывая тот факт, что в США противоречия между республиканцами и демократами достаточно серьезные, для отмены закона необходимо достичь консенсуса. Так что на горизонте я пока не вижу решения вопроса с санкциями.
- Повлияет ли возвращение послов на расстановку сил в белорусско-российских отношениях?
- Не думаю: все-таки речь идет всего лишь про возвращение послов. России трудно высказать некие претензии, потому что функционально отношения России и США более продвинуты. А в белорусско-американских отношениях разговор идет только про нормализацию отношений.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
20:27 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».