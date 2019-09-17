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Карбалевич: На горизонте пока не видно снятия санкций

Заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл в Минске объявил о возвращении послов в столицы Беларуси и США.

Карбалевич: На горизонте пока не видно снятия санкций
фото: president.gov.by
Такое решение в двусторонних отношениях можно считать прорывным. «Впереди – парламентские и президентские выборы».

Сегодня заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл провел переговоры с Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Итогом визита стало заявление о возвращении послов в Вашингтон и Минск. 

Дэвид Хэйл после встреч пояснил точку зрения Вашингтона. «Для меня большая честь объявить о нашей готовности к обмену послами, как следующему шагу по нормализации наших отношений», - заявил заместитель Госсекретаря США. Высокопоставленный чиновник подтвердил, что «Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где последующие поколения будут иметь процветающее будущее. Соединенные Штаты также приветствуют расширение сотрудничества с Беларусью по вопросам нераспространения, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности». 


«Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе, - подчеркнул Дэвид Хэйл. - Еще остаются вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси, которые требуют действий со стороны правительства Беларуси, и приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси. При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций». 

«Возвращение послов – качественные изменения»

Политолог Валерий Карбалевич называет возвращение послов качественнымиизменениями в отношениях Минска и Вашингтона:

- Не стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее заявление о возвращении послов в Вашингтон и Минск?

- Нет. Вопрос о возвращении послов в столицы давно стоит на повестке дня, о нем говорила и американская, и белорусская сторона. Вопрос о возвращении послов висел в воздухе.

- Как повлияет возвращение послов на двусторонние отношения?

- Возвращение послов будет означать рубеж, границу, водораздел, свидетельствующий о том, что процесс нормализации отношений перешел в новую стадию. Количество контактов увеличилось, контакты стали регулярными, но, если они не ведут к качественным изменениям, этого мало. А возвращение послов – качественные изменения. Следующий шаг к качественным изменениям – отмена санкций, но это более сложный вопрос.

- Дэвид Хэйл сегодня заявил, что предстоящие парламентские и президентские выборы могут дать основания для «ослабления санкций». Вашингтон не меняет своих ценностных подходов по соблюдению прав человека в Беларуси?

- Права человека по-прежнему остается в повестке дня двусторонних отношений. Но существуют две проблемы. С одной стороны, не видно стремления белорусских властей что-то принципиально менять, не видно, что они меняют подход к выборам.
Вторая проблема состоит в том, что санкции в отношении Беларуси закреплены законом – Актом о демократии в Беларуси. Поэтому президентская администрация ограничена в своих действиях относительно санкций. Чтобы отменить Акт о демократии в Беларуси, необходимы серьезны перемены в Беларуси. А учитывая тот факт, что в США противоречия между республиканцами и демократами достаточно серьезные, для отмены закона необходимо достичь консенсуса. Так что на горизонте я пока не вижу решения вопроса с санкциями.

- Повлияет ли возвращение послов на расстановку сил в белорусско-российских отношениях?

- Не думаю: все-таки речь идет всего лишь про возвращение послов. России трудно высказать некие претензии, потому что функционально отношения России и США более продвинуты. А в белорусско-американских отношениях разговор идет только про нормализацию отношений.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
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