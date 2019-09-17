Дэвид Хэйл объяснил, почему Минск и Вашингтон возвращают послов

По его словам, восстановление диппредставительства между Беларусью и США — это исторический момент в американско-белорусских отношениях. Замгоссекретаря подчеркнул, что США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси.

Он добавил, что рад быть причастным к переменам и назвал готовность обмена послами следующим шагом по нормализации двусторонних отношений.





"США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, — добавил политик. — Где следующие поколения будут иметь успешное будущее".





Хэйл отметил, что, нормализуя отношения, Америка не просит Беларусь выбирать между Западом и Востоком, пишет БелТА. По его словам, в США уважают стремление белорусов определять свой путь и вкладываться в мир и стабильность. Америка готова к сотрудничеству в расширении безопасности на границе, экономическому диалогу и обмену информации в сфере общей безопасности.









Также замгоссекретаря США заметил, что в Америке остаётся определённая озабоченность, касаемая демократического развития в Беларуси. В этом контексте он подчеркнул важную роль предстоящих парламентских и президентских выборов. По его мнению, они могли бы поспособствовать устранению подобного беспокойства.



