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Дэвид Хэйл объяснил, почему Минск и Вашингтон возвращают послов

Во вторник, 17 сентября, после встречи с Александром Лукашенко заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл объяснил, почему было принято решение о возвращении послов.

 По его словам, восстановление диппредставительства между Беларусью и США — это исторический момент в американско-белорусских отношениях. Замгоссекретаря подчеркнул, что США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси.  
Он добавил, что рад быть причастным к переменам и назвал готовность обмена послами следующим шагом по нормализации двусторонних отношений.  

"США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, — добавил политик. — Где следующие поколения будут иметь успешное будущее".

Хэйл отметил, что, нормализуя отношения, Америка не просит Беларусь выбирать между Западом и Востоком, пишет БелТА. По его словам, в США уважают стремление белорусов определять свой путь и вкладываться в мир и стабильность. Америка готова к сотрудничеству в расширении безопасности на границе, экономическому диалогу и обмену информации в сфере общей безопасности.


Также замгоссекретаря США заметил, что в Америке остаётся определённая озабоченность, касаемая демократического развития в Беларуси. В этом контексте он подчеркнул важную роль предстоящих парламентских и президентских выборов. По его мнению, они могли бы поспособствовать устранению подобного беспокойства.  

Хэйл заявил, что при достижении такого прогресса Америка будет готова к обсуждению дальнейших ослаблений санкций и углублению двустороннего сотрудничества, пишет euroradio.fm
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