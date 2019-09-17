Дэвид Хэйл объяснил, почему Минск и Вашингтон возвращают послов
Во вторник, 17 сентября, после встречи с Александром Лукашенко заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл объяснил, почему было принято решение о возвращении послов.
По его словам, восстановление диппредставительства между Беларусью и США — это исторический момент в американско-белорусских отношениях. Замгоссекретаря подчеркнул, что США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси.
Он добавил, что рад быть причастным к переменам и назвал готовность обмена послами следующим шагом по нормализации двусторонних отношений.
"США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, — добавил политик. — Где следующие поколения будут иметь успешное будущее".
Хэйл отметил, что, нормализуя отношения, Америка не просит Беларусь выбирать между Западом и Востоком, пишет БелТА. По его словам, в США уважают стремление белорусов определять свой путь и вкладываться в мир и стабильность. Америка готова к сотрудничеству в расширении безопасности на границе, экономическому диалогу и обмену информации в сфере общей безопасности.
Также замгоссекретаря США заметил, что в Америке остаётся определённая озабоченность, касаемая демократического развития в Беларуси. В этом контексте он подчеркнул важную роль предстоящих парламентских и президентских выборов. По его мнению, они могли бы поспособствовать устранению подобного беспокойства.
Хэйл заявил, что при достижении такого прогресса Америка будет готова к обсуждению дальнейших ослаблений санкций и углублению двустороннего сотрудничества, пишет euroradio.fm
20:43 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».