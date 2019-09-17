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Заместитель Госсекретаря США Хэйл посетил Куропаты

Дэвид Хэйл посетил Куропаты, чтобы вспомнить о трагической судьбе жертв тирании и террора.

Чтобы отметить цену, которую Беларусь заплатила за свою независимость, и выразить стремление к тому, чтобы такие события никогда не произошли вновь, сообщает посольство США в Беларуси.
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