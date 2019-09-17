Видеофакт: Зеленский смеется над шуткой про Лукашенко

Забавный эпизод произошел на ужине, который проходил после завершения основной программы форума YES, пишет «Салiдарнасць».





На сцену неожиданно вышли бывшие коллеги президента Украины – актеры студии «95 квартал», который выступили перед иностранными гостями на английском языке. Одна из миниатюр была посвящена тому, как глава Беларуси пытается сделать селфи на мобильный телефон.









Номер рассмешил многих присутствующих гостей, в том числе и знаменитых. Над шуткой смеялся президент Украины Владимир Зеленский, а также приглашенная звезда – американская актриса Робин Райт, главная героиня сериала «Карточный домик».





Напомним, форум YES – Ялтинская европейская стратегия – это крупный политический форум, который ежегодно проходит в Украине. Его гостями в разные годы становились Билл Клинтон, Тони Блэр, Шимон Перес. До 2014 года мероприятие проходило в Крыму.