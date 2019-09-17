Видеофакт: Президент Таджикистана и члены правительства танцуют на праздновании дня независимости

В Сети появилось видео, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон и члены его правительства вечером 11 сентября танцуют на праздновании Дня независимости страны в городе Куляб.