Видеофакт: Президент Таджикистана и члены правительства танцуют на праздновании дня независимости
В Сети появилось видео, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон и члены его правительства вечером 11 сентября танцуют на праздновании Дня независимости страны в городе Куляб.
На видео видно, что Эмомали Рахмон начал танцевать под музыку песни известного певца Давлатманда Холова "Царь-всадник”. Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода и мэр Куляба Бахром Иноятзода, сидевшие в одной ложе с президентом, начали ему аплодировать, а в другой ложе вместе с Рахмоном начали танцевать члены его правительства, в том числе помощник по кадровым вопросам Асадулло Рахмон, министр здравоохранения Насим Олимзода и другие высокопоставленные чиновники, сообщает Ахбор.
18:45 17/09/2019
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