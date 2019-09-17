В Беларуси не будет РСМД
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о появлении "обнадеживающей информации", связанной с ракетами средней и меньшей дальности.
"Недавно появилась обнадеживающая, хорошая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности. Нас это волнует, потому что Беларусь является участником договора (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), пишет Интерфакс. Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты", - сказал Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске во вторник.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
Обращаясь к Хейлу, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не намерена размещать РСМД на своей территории. "Я в свою очередь недавно сказал о том, что мы ни в коем случае не будем инициаторами нехороших дел по разрушению этого договора. Более того, мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку - если это не угрожает нашей безопасности", - заявил президент.
"Но эти два заявления - с Запада и с Востока - убеждают меня в том, что нам не придется в Беларуси прибегать к этим крайним мерам. На это у нас нет ни желания, ни лишних денег", - подчеркнул белорусский лидер.
Он добавил, что в последней войне Беларусь потеряла треть населения, причем боролась против агрессора, в том числе вместе с США. "Нам не хотелось бы, чтобы снова на территории нашей Беларуси запахло жареным", - сказал Лукашенко.
18:40 17/09/2019
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