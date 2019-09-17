



«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», — сказал Дэвид Хэйл.





«Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение — большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», — подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Он отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере. «А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси», — добавил Дэвид Хэйл.









Напомним, в марте 2008 года, после введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим», посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Число американских дипломатов в Минске было сокращено с 35 до 5 сотрудников. А дипломатические миссии работали на уровне временных поверенных.





В 2014 году белорусская сторона разрешила увеличить штат посольства США с пяти до шести человек, и вскоре после этого американское диппредставительство расширило список визовых услуг для граждан Беларуси.





С 2018 года визы стали выдаваться в Минске всем желающим, но решения о возвращении послов тогда принято не было, пишет НН.





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