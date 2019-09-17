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Беларусь и США преодолели дипломатический кризис

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл анонсировал возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон. Об этом он сказал во время проходящего во вторник, 17 сентября визита в Минск.


С 2008 года в Беларуси нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретил Дэвида Хейла в перед зданием МИДа. Видео встречи высокопоставленного дипломата опубликовал беларусский МИД. Стороны обсуждают региональную безопасность, а также двустороннюю повестку.

Cегодня Дэвид Хейл должен провести переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Кроме того, в ходе визита заместитель главы внешнеполитического ведомства США встретится с лидерами беларусского гражданского общества.


"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", - сказал белорусскому президенту Хейл, которого цитирует госагентство БелТА.
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