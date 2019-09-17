Разведка США: Иран ударил по Саудовской Аравии 20 беспилотниками





По данным американской разведки, для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет.





Представители Саудовской Аравии в ответ заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии. Американская сторона намерена поделиться с Эр-Риядом новыми данными в ближайшее время, рассказали собеседники WSJ.





«Эту атаку совершил Иран. Хуситы взяли на себя ответственность за то, что не совершали. Трамп ждет, чтобы Эр-Рияд официально признал виновным в атаке Тегеран. Лишь после этого они могут рассчитывать на нашу помощь», - сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.









Ранее представитель возглавляемой саудитами арабской коалиции Турки аль-Малик сообщил, что при атаке на объекты Saudi Aramco использовалось иранское оружие. Ответственность за нападение, которое произошло 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».