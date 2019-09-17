Без эйфории: россияне ответили, рады ли они интеграции России и Беларуси
Чуть больше половины россиян - 57% - рады экономической интеграции России и Беларуси.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они объяснили свой ответ тем, что такое объединение поможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.
28% респондентов не рады этому, поскольку боятся, что подобная интеграция лишь создаст еще большие экономические проблемы.
15% россиян ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку в данном вопросе не разбираются.
Всего в опросе приняли участие 9 305 человек.
Россия и Беларусь согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик,. Как сообщил "Коммерсант", 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции. Об этом сообщает Рамблер.
15:48 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».