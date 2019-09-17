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Без эйфории: россияне ответили, рады ли они интеграции России и Беларуси

Чуть больше половины россиян - 57% - рады экономической интеграции России и Беларуси.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они объяснили свой ответ тем, что такое объединение поможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.

28% респондентов не рады этому, поскольку боятся, что подобная интеграция лишь создаст еще большие экономические проблемы.

15% россиян ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку в данном вопросе не разбираются.

Всего в опросе приняли участие 9 305 человек.


Россия и Беларусь согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик,. Как сообщил "Коммерсант", 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции. Об этом сообщает Рамблер. 
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