Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера . Они объяснили свой ответ тем, что такое объединение поможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.





28% респондентов не рады этому, поскольку боятся, что подобная интеграция лишь создаст еще большие экономические проблемы.





15% россиян ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку в данном вопросе не разбираются.





Всего в опросе приняли участие 9 305 человек.









Россия и Беларусь согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик,. Как сообщил "Коммерсант", 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции. Об этом сообщает Рамблер.