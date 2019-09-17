Причиной предупреждения стали надписи на стенде, которые использовались на пикетах Троцкого по сбору подписей, "Лукашенко должен уйти" и "Моя позиция" с несколькими пунктами.









О нарушении законодательства в окружную избирательную комиссию сообщили представители Центрального РОВД. Члены комиссии, рассмотрев это сообщение, и посетив пикет, вынесли предупреждение. Они решили, что такой формат нарушает как избирательное законодательство, так и законодательство о массовых мероприятиях.





Как сообщает сайт кампании "Правозащитники за свободные выборы" , Валентин Троцкий не согласился с позицией окружной избирательной комиссии и подал жалобу на ее решение. Но Минская городская комиссия поддержала позицию ОИК. Председатель комиссии Дмитрий Шевцов сослался на постановление Центральной комиссии по выборам и референдумам №24, согласно которой на стендах могут располагаться только биографические данные кандидатов. Все остальное — агитация. Лозунги, позиция по общественно-важным вопросам могут быть только после регистрации кандидата, на этапе агитационной кампании.









Но Валентин Троцкий считает, что избиратель, чтобы поставить подпись за выдвижение кандидата должен знать его позицию по важным для общества вопросам.





В результате голосования, в удовлетворении жалобы Валентину Троцкому было отказано на основании того, что на стенде размещена агитационная информация, и информация, которая не относится к сбору подписей за выдвижение кандидата в депутаты.





Кроме этого, решение Минской городской комиссии должно быть отправлено в ГОВД Миноблисполкома в части нарушения законодательства о массовых мероприятиях.





Такие лозунги в пикетах по сбору подписей используют и другие активисты БСДП "Народная Громада".







