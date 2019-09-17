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Председатель «Матерей 328» идет в депутаты от социал-демократов

Председатель общественного объединения «Материнское движение 328» Лариса Жигарь 16 сентября провела свой первый пикет возле МЦ «Гродно». Она баллотируется в 49-м Занеманском округе — это район Фолюша, улиц Суворова, Репина в Гродно, пишет Hrodna.life



Ларисе Жигарь 59 лет, она пенсионерка, активистка и член Белорусской социал-демократической партии «Громада».

— Я прежде всего являюсь руководителем гражданской инициативы «Материнское движение 328». Я пошла в кандидаты в депутаты в Палату представителей от Белорусской социал-демократической партии «Громада», в которую я вхожу около года. Меня выдвинули мои соратники по партии, — рассказывает Лариса Жигарь. Рассказывать о программе и планах она пока не имеет права — это ограничение законодательства.

Она надеется собрать голоса и делает ставку на молодежь.
Hrofna.life
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