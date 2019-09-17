Председатель «Матерей 328» идет в депутаты от социал-демократов









Ларисе Жигарь 59 лет, она пенсионерка, активистка и член Белорусской социал-демократической партии «Громада».





— Я прежде всего являюсь руководителем гражданской инициативы «Материнское движение 328». Я пошла в кандидаты в депутаты в Палату представителей от Белорусской социал-демократической партии «Громада», в которую я вхожу около года. Меня выдвинули мои соратники по партии, — рассказывает Лариса Жигарь. Рассказывать о программе и планах она пока не имеет права — это ограничение законодательства.





Она надеется собрать голоса и делает ставку на молодежь.



