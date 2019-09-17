Председатель «Матерей 328» идет в депутаты от социал-демократов
Председатель общественного объединения «Материнское движение 328» Лариса Жигарь 16 сентября провела свой первый пикет возле МЦ «Гродно». Она баллотируется в 49-м Занеманском округе — это район Фолюша, улиц Суворова, Репина в Гродно, пишет Hrodna.life
Ларисе Жигарь 59 лет, она пенсионерка, активистка и член Белорусской социал-демократической партии «Громада».
— Я прежде всего являюсь руководителем гражданской инициативы «Материнское движение 328». Я пошла в кандидаты в депутаты в Палату представителей от Белорусской социал-демократической партии «Громада», в которую я вхожу около года. Меня выдвинули мои соратники по партии, — рассказывает Лариса Жигарь. Рассказывать о программе и планах она пока не имеет права — это ограничение законодательства.
Она надеется собрать голоса и делает ставку на молодежь.
14:46 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».