Что ищет Виктор Шейман в беднейшей стране мира?

— На встрече обсудили прогресс в сделках, которые были заключены в январе этого года в Беларуси. Все проекты, о которых тогда договорились, находятся в стадии разработки, — сообщил президент Зимбабве.





Шейман рассказал о нескольких совместных проектах. Планируется создание совместной зимбабвийско-белорусской транспортной компании.





— Со стороны Беларуси в нее войдет крупнейшая белорусская автотранспортная компания, со стороны Зимбабве — Государственная транспортная компания. На первоначальном этапе планируется, что в компании будет работать от 20 до 100 машин, на последующих — до тысячи машин. Компания создается для перевозок по Зимбабве и по югу Африки. В первую очередь — для поставки грузов из портов Мозамбика на территорию Зимбабве и на поставку грузов из Зимбабве в Мозамбик, — рассказал Шейман.





На втором этапе — и для перевозки грузов, в том числе по Замбии, Ботсване, ЮАР.





— Президент Зимбабве также поставил задачу по созданию крупного логистического центра. Этот центр будет как бы сухой терминал, сухой морской порт. Грузы, которые будут поставляться из портов Мозамбика, будут доставляться в этот терминал и здесь будут направляться по всему Зимбабве. Компания будет заниматься перевозкой нефтепродуктов, сыпучих грузов и контейнеров, — уточнил Шейман.





Еще одно направление сотрудничества между странами — энергетика. Беларусь намерена создать в Зимбабве строительную компанию, которая построит электростанцию на фотоэлементах, на солнечной энергии мощностью в 100 МВт.









Кроме того, в следующем месяце начнется производство 500 автобусов, которые Беларусь поставит в Зимбабве.





Управляющий делами президента Беларуси посещает Зимбабве не впервые. В прошлом году Беларусь пообещала построить в Зимбабве большой завод и нарастить товарооборот до 1 млрд долларов. Тогда Шейман передал президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагва в качестве подарка меч, на котором были начертаны имя президента Зимбабве, слоган Pasi neMhandu и лев, напоминающие его тотем.





В начале этого года Эммерсон Мнангагва гостил в Беларуси в течение трех дней. За это время прошли переговоры в разных форматах и на разных уровнях, однако какой-то конкретики о достигнутых договоренностях было мало.



