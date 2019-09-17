Что ищет Виктор Шейман в беднейшей стране мира?
Управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман вновь отправился в Зимбабве. 16 сентября он провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, где стороны обсудили совместные проекты, сообщает ZBC News Online (перевод — tut.by).
— На встрече обсудили прогресс в сделках, которые были заключены в январе этого года в Беларуси. Все проекты, о которых тогда договорились, находятся в стадии разработки, — сообщил президент Зимбабве.
Шейман рассказал о нескольких совместных проектах. Планируется создание совместной зимбабвийско-белорусской транспортной компании.
— Со стороны Беларуси в нее войдет крупнейшая белорусская автотранспортная компания, со стороны Зимбабве — Государственная транспортная компания. На первоначальном этапе планируется, что в компании будет работать от 20 до 100 машин, на последующих — до тысячи машин. Компания создается для перевозок по Зимбабве и по югу Африки. В первую очередь — для поставки грузов из портов Мозамбика на территорию Зимбабве и на поставку грузов из Зимбабве в Мозамбик, — рассказал Шейман.
На втором этапе — и для перевозки грузов, в том числе по Замбии, Ботсване, ЮАР.
— Президент Зимбабве также поставил задачу по созданию крупного логистического центра. Этот центр будет как бы сухой терминал, сухой морской порт. Грузы, которые будут поставляться из портов Мозамбика, будут доставляться в этот терминал и здесь будут направляться по всему Зимбабве. Компания будет заниматься перевозкой нефтепродуктов, сыпучих грузов и контейнеров, — уточнил Шейман.
Еще одно направление сотрудничества между странами — энергетика. Беларусь намерена создать в Зимбабве строительную компанию, которая построит электростанцию на фотоэлементах, на солнечной энергии мощностью в 100 МВт.
Кроме того, в следующем месяце начнется производство 500 автобусов, которые Беларусь поставит в Зимбабве.
Управляющий делами президента Беларуси посещает Зимбабве не впервые. В прошлом году Беларусь пообещала построить в Зимбабве большой завод и нарастить товарооборот до 1 млрд долларов. Тогда Шейман передал президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагва в качестве подарка меч, на котором были начертаны имя президента Зимбабве, слоган Pasi neMhandu и лев, напоминающие его тотем.
В начале этого года Эммерсон Мнангагва гостил в Беларуси в течение трех дней. За это время прошли переговоры в разных форматах и на разных уровнях, однако какой-то конкретики о достигнутых договоренностях было мало.
13:15 17/09/2019
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