Российская экспансия в Беларусь? “У России только Россельхознадзор, у Беларуси – инструментов сдерживания много”
“Лукашенко сделал большую ошибку, продав России “Белтрансгаз” за 5 миллиардов долларов; думаю, он больше не повторит своих ошибок”. Экономист Лев Марголин не разделяет алармистских взглядов о том, что посредством экономической экспансии Кремль приберет Беларусь к рукам.
- Не могу разделить алармистский шум, поднявшийся по поводу публикации в “Коммерсанте”. Я считаю, что пересказанное содержание программы реализации союзного договора больше соответствует интересам Беларуси, чем России. Речь идет о различных унификациях – правил, нормативов, рыночного пространства.
Но экспансии России в Беларусь и постепенно поглощения страны я не нашел. Что такое экспансия? В нашем случае это приобретение собственности. Но чтобы приобрести беларускую собственность, нудно, чтобы ее предложили. Но я не слышал, чтобы Лукашенко предлагал беларуские активы россиянам. Рассчитывать на то, что россияне клюнут на унификацию правил игры и массово начнут инвестировать в Беларусь, тоже не приходится: и западные, и восточные инвесторы прекрасно понимают, что Беларусь – не та страна, куда можно запросто прийти и вложить деньги. Просто потому, что, как и прежде, инвесторы ничем не защищены (судебную систему и силовую систему никто не меняет, а мы прекрасно помним, как беларуские силовики очень жестко обращались со своими российскими “братьями”). Да и интереса большого к беларускому рынку не наблюдается.
А теперь перейдем к главному. Несмотря на все устные и письменные договоренности, у беларуской стороны остается один очень важный инструмент – телефонное право, которое ничем не регламентируется. Можно подписать десятки документов, продекларировать равенство и братство, но если поступит приказ сверху даже в частное предприятие, оно его выполнит. Россия часто пользуется таким инструментом, как Россельхознадзор, его никто не отменяет и сейчас, а у Беларуси инструментов сдерживания гораздо больше, уже поверьте: у России один Россельхознадзор, а у Беларуси – любой государственный орган не пустит российский товар по первому звонку.
- Тогда зачем Москве изначально проигрышная программа?
- Я бы не сказал, что проигрышная: российскому бизнесу тоже заинтересован в едином рыночном пространстве, в унификации законодательства. Бизнес в любом случае – это интерес.
Лукашенко много раз повторял: здание надо строить не с крыши, а с фундамента. Между Беларусью и Россией много нерешенных проблем, сначала нужно решить их, и только потом переходить к более глубокой интеграции, в том числе и политической. В частности, якобы договорились об унификации банковской сферы, но национальные банки останутся разные.
- Это разве не нонсенс?
- Когда две команды выходят на футбольное поле, они должны играть по одним правилам. Если мы говорим про унификацию, то вполне разумно прав а приводить к одному знаменателю. Не вижу ничего плохого в унификации налоговых систем; в принципе, они и так очень похожи, но есть нюансы. Например: в России социальный налог, а в Беларуси отчисления в Фонд социальной защиты населения, в России одна ставка НДС, в Беларуси – другая.
Возможно, Россия рассчитывает, что следующим шагом интеграции станет политическая сфера. Возможно, в Москве рассчитывают на то, что унификация правил облегчит экспансию российского капитала в Беларусь. Но, боюсь, ожидания завышены.
- Лукашенко не пустит в Беларусь никого?
- Нет. Во всяком случае, ключевые сферы (ни в банковскую систему, ни в Беларускую железную дорогу, ни полугосударственную страховую систему) Лукашенко не отдаст ни своему бизнесу, ни тем более – чужому. Лукашенко сделал большую ошибку, продав России “Белтрансгаз” за 5 миллиардов долларов; думаю, он больше не повторит своих ошибок.
Василий Адамушко, Беларуская праўда
12:10 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».