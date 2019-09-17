Обращение дня: "Хватит договариваться за закрытыми дверями"
Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев – о новостях из Москвы.
Публикация такого рода с российской стороны — это очевидная попытка подтолкнуть белорусскую сторону к скорейшему подписанию документа на самом верху, отметил в комментарии «Салідарнасці» лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев:
— Это информационное давление на Минск. Очевидно, что белорусским властям будет сложно осуществить на практике описанное в статье. Они будут затягивать процесс, вести переговоры.
Принципиальным моментом, по словам Дмитриева является то, что подобные документы нельзя принимать кулуарно:
— Такие проекты не могут обсуждаться и, тем более, подписываться без широкого обсуждения среди граждан Беларуси. Белорусы должны сказать свое слово.
По мнению собеседника «Салідарнасці», публикация в «Коммерсанте» лишний раз доказывает, насколько важно непосредственное участие общества в обсуждении судьбоносных решений властей:
— Я напомню, что «Говори правду» обращалось с предложением создать при переговорной группе правительства общественный совет. Это нужно для того, чтобы общество также включалось в процесс обсуждения. Чтобы мы не читали такие новости в газетах соседнего государства, да еще постфактум.
Присутствие представителей общественности может помочь властям в отстаивании национальных интересов, убежден Дмитриев:
— Я еще раз обращаюсь к правительству: хватит договариваться за закрытыми дверями. Кроме того, никакого подписания без согласия общества не должно быть.
Лидер «Говори правду» считает, что правительство обязано сделать публичной информацию о договоренностях с Москвой. В противном случае, в стране будет сложно избежать социальной и политической напряженности.
Семен Печенко, gazetaby.com
11:24 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».