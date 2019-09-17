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Обращение дня: "Хватит договариваться за закрытыми дверями"

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев – о новостях из Москвы.


Публикация такого рода с российской стороны — это очевидная попытка подтолкнуть белорусскую сторону к скорейшему подписанию документа на самом верху, отметил в комментарии «Салідарнасці» лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев:

— Это информационное давление на Минск. Очевидно, что белорусским властям будет сложно осуществить на практике описанное в статье. Они будут затягивать процесс, вести переговоры.

Принципиальным моментом, по словам Дмитриева является то, что подобные документы нельзя принимать кулуарно:

— Такие проекты не могут обсуждаться и, тем более, подписываться без широкого обсуждения среди граждан Беларуси. Белорусы должны сказать свое слово.


По мнению собеседника «Салідарнасці», публикация в «Коммерсанте» лишний раз доказывает, насколько важно непосредственное участие общества в обсуждении судьбоносных решений властей:

— Я напомню, что «Говори правду» обращалось с предложением создать при переговорной группе правительства общественный совет. Это нужно для того, чтобы общество также включалось в процесс обсуждения. Чтобы мы не читали такие новости в газетах соседнего государства, да еще постфактум.

Присутствие представителей общественности может помочь властям в отстаивании национальных интересов, убежден Дмитриев:

— Я еще раз обращаюсь к правительству: хватит договариваться за закрытыми дверями. Кроме того, никакого подписания без согласия общества не должно быть.

Лидер «Говори правду» считает, что правительство обязано сделать публичной информацию о договоренностях с Москвой. В противном случае, в стране будет сложно избежать социальной и политической напряженности.
Семен Печенко, gazetaby.com
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