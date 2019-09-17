Парламентские выборы: конкурс доходит до 13 человек на место
Около тысячи человек попытаются стать кандидатами в депутаты путем сбора подписей в текущую выборную кампанию, соответствующие цифры опубликованы ЦИК Беларуси.
Выборы депутатов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Выдвинуться кандидатом гражданин может тремя способами: путем сбора подписей, от трудового коллектива или же партии.
В избирательные комиссии было подано 503 заявления о регистрации инициативных групп для сбора подписей, зарегистрировано 487.
Самый большой "конкурс" может оказаться в Минске - сейчас на 20 округов приходится 139 претендентов, и это без учета тех, кто будет выдвигаться от партий или коллективов. К слову, в некоторых округах количество зарегистрированных групп уже доходит до 13.
Самый низкий "конкурс" пока фиксируется по Гомельской области - в среднем около трех групп на каждый округ.
Большинство зарегистрировавших инициативные группы - 76,4% - являются беспартийными. Среди тех, кто состоят в политический партиях, наиболее активны представители Коммунистической партии (КПБ) и Объединенной гражданской партии (ОГП).
Трудовые коллективы и партии могут выдвигать своих кандидатов до 7 октября. Регистрация кандидатов пройдет с 8 по 17 октября включительно и завершится ровно за месяц до выборов.
11:00 17/09/2019
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