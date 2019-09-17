Сивицкий: Главный пункт кремлевской повестки - военно-политическая интеграция
Конфедерация на основе экономики — это витрина, углубить интеграцию в понимании Кремля — это получение полного контроля над буферной территорией.
Интеграционные секреты, раскрытые близким к Кремлю «Коммерсантом», затем интерпретированные пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт в комментарии «Нашей Ніве» как журналистские домыслы, действительно дают представление о намерениях Москвы в отношении Беларуси, считает сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.
Первый этап
«Издание, близкое к Кремлю, этой якобы утечкой демонстрирует истинные намерения России. В понимании Кремля экономическая интеграция — это лишь первый этап на самом деле более глубокой интеграции, которая предполагает в том числе усиление взаимоотношений в военно-политической сфере, образование, как сказано, действительно конфедеративного или даже федеративного государства, - отметил в интервью Thinktanks.by Арсений Сивицкий. - С этой точки зрения можно рассматривать переговоры по экономической интеграции, которые сейчас ведут Минск и Москва, как способ для Кремля вовлечь белорусскую сторону в уже последующий этап интеграции. И здесь ничего нового — мы знаем, что как минимум с 2015 года Россия неоднократно заявляла из уст высокопоставленных силовиков о необходимости углубления именно военно-политической интеграции, которая предполагает и создание на территории Беларуси военных баз, и переподчинение белорусских вооруженных сил и силовых структур Москве, и переход к единой военной организации Союзного государства с единым командованием в Москве».
Геополитика — первым номером
Для России вопрос отношений с Беларусью — это геополитический вопрос, подчеркивает Арсений Сивицкий. «Российское разведывательное сообщество считает, что если Беларусь будет усиливать сотрудничество с Западом и развивать стратегическое партнерство с Китаем, то через какое-то время Россия потеряет свое влияние здесь, поэтому «надо удержать». Содержание «слива» в «Коммерсанте» только подтверждает ранее сказанное: Россия пересмотрела стратегическую сделку середины 90-х годов, когда взамен за доступ на российский рынок, дешевые энергоносители и постоянное кредитование Беларусь отказывалась от движения в Европу и НАТО и обязывалась на союзничество, на защиту западных рубежей России», - отмечает аналитик. Он напоминает, что «Беларусь, кстати, свои обязательства по этой сделке не нарушала, даже договор об ассоциации не намерена подписывать с ЕС, но Россию, как видим, нынешний статус-кво не устраивает». Россия, по мнению Арсения Сивицкого, посредством новой редакции интеграции принуждает Минск перейти «на модель ассиметрической зависимости от Кремля».
Интеграция отвлекает
В России сейчас «огромный кризис легитимности власти на фоне снижающегося уровня жизни, стагнации, которая грозит перейти в рецессию, что не может не отражаться на рейтинге Владимира Путина и всей системы политической власти России, всех государственных институтов». При том, что «в этих условиях у российского руководства нет никакой стратегии, которая бы позволила решить проблемы». «Традиционно, даже уже закономерно, Кремль при нарастании проблем внутри страны прибегает к геополитике, чаще всего авантюрной, но хорошо отвлекающей от проблем. Углубление интеграции отвлечет внимание безусловно, на некоторое время, позволит мобилизировать общество и подготовить один из вариантов транзита власти 2024 года», - сказал Арсений Сивицкий.
Объект конкуренции
«Для российских военных Беларусь — это буфер между Россией и Западом, ближайший путь на Калининград, операционное пространство для развертывания двух армий — 1-ой танковой и 20-й общевойсковой. С учетом того, что российские элиты считают, что мир входит в состояние усиливающейся геополитической конкуренции, то территория Беларуси рассматривается как объект конкуренции, так же как и Украина. Беларусь будут пытаться зафиксировать с помощью проекта углубленной интеграции, хотя российская сторона пока умалчивает о военно-политической сфере, видимо, чтобы не провоцировать мировое сообщество. Думаю, что прорабатываются и более кризисные варианты, начиная от вмешательства во внутренние дела, смены режима до варианта силового, если мирная интеграция не пройдет до 2024 года», - полагает Арсений Сивицкий.
Сергей Запрудский, Thinktanks.by
10:52 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».