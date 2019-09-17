Интеграционные секреты, раскрытые близким к Кремлю «Коммерсантом», затем интерпретированные пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт в комментарии «Нашей Ніве» как журналистские домыслы, действительно дают представление о намерениях Москвы в отношении Беларуси, считает сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.





Первый этап





«Издание, близкое к Кремлю, этой якобы утечкой демонстрирует истинные намерения России. В понимании Кремля экономическая интеграция — это лишь первый этап на самом деле более глубокой интеграции, которая предполагает в том числе усиление взаимоотношений в военно-политической сфере, образование, как сказано, действительно конфедеративного или даже федеративного государства, - отметил в интервью Thinktanks.by Арсений Сивицкий. - С этой точки зрения можно рассматривать переговоры по экономической интеграции, которые сейчас ведут Минск и Москва, как способ для Кремля вовлечь белорусскую сторону в уже последующий этап интеграции. И здесь ничего нового — мы знаем, что как минимум с 2015 года Россия неоднократно заявляла из уст высокопоставленных силовиков о необходимости углубления именно военно-политической интеграции, которая предполагает и создание на территории Беларуси военных баз, и переподчинение белорусских вооруженных сил и силовых структур Москве, и переход к единой военной организации Союзного государства с единым командованием в Москве».









Геополитика — первым номером





Для России вопрос отношений с Беларусью — это геополитический вопрос, подчеркивает Арсений Сивицкий. «Российское разведывательное сообщество считает, что если Беларусь будет усиливать сотрудничество с Западом и развивать стратегическое партнерство с Китаем, то через какое-то время Россия потеряет свое влияние здесь, поэтому «надо удержать». Содержание «слива» в «Коммерсанте» только подтверждает ранее сказанное: Россия пересмотрела стратегическую сделку середины 90-х годов, когда взамен за доступ на российский рынок, дешевые энергоносители и постоянное кредитование Беларусь отказывалась от движения в Европу и НАТО и обязывалась на союзничество, на защиту западных рубежей России», - отмечает аналитик. Он напоминает, что «Беларусь, кстати, свои обязательства по этой сделке не нарушала, даже договор об ассоциации не намерена подписывать с ЕС, но Россию, как видим, нынешний статус-кво не устраивает». Россия, по мнению Арсения Сивицкого, посредством новой редакции интеграции принуждает Минск перейти «на модель ассиметрической зависимости от Кремля».



