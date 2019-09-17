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Сивицкий: Главный пункт кремлевской повестки - военно-политическая интеграция

Конфедерация на основе экономики — это витрина, углубить интеграцию в понимании Кремля — это получение полного контроля над буферной территорией.

Сивицкий: Главный пункт кремлевской повестки - военно-политическая интеграция
Интеграционные секреты, раскрытые близким к Кремлю «Коммерсантом», затем интерпретированные пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт в комментарии «Нашей Ніве» как журналистские домыслы, действительно дают представление о намерениях Москвы в отношении Беларуси, считает сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.

Первый этап


«Издание, близкое к Кремлю, этой якобы утечкой демонстрирует истинные намерения России. В понимании Кремля экономическая интеграция — это лишь первый этап на самом деле более глубокой интеграции, которая предполагает в том числе усиление взаимоотношений в военно-политической сфере, образование, как сказано, действительно конфедеративного или даже федеративного государства, - отметил в интервью Thinktanks.by Арсений Сивицкий. - С этой точки зрения можно рассматривать переговоры по экономической интеграции, которые сейчас ведут Минск и Москва, как способ для Кремля вовлечь белорусскую сторону в уже последующий этап интеграции. И здесь ничего нового — мы знаем, что как минимум с 2015 года Россия неоднократно заявляла из уст высокопоставленных силовиков о необходимости углубления именно военно-политической интеграции, которая предполагает и создание на территории Беларуси военных баз, и переподчинение белорусских вооруженных сил и силовых структур Москве, и переход к единой военной организации Союзного государства с единым командованием в Москве».


Геополитика — первым номером


Для России вопрос отношений с Беларусью — это геополитический вопрос, подчеркивает Арсений Сивицкий. «Российское разведывательное сообщество считает, что если Беларусь будет усиливать сотрудничество с Западом и развивать стратегическое партнерство с Китаем, то через какое-то время Россия потеряет свое влияние здесь, поэтому «надо удержать». Содержание «слива» в «Коммерсанте» только подтверждает ранее сказанное: Россия пересмотрела стратегическую сделку середины 90-х годов, когда взамен за доступ на российский рынок, дешевые энергоносители и постоянное кредитование Беларусь отказывалась от движения в Европу и НАТО и обязывалась на союзничество, на защиту западных рубежей России», - отмечает аналитик. Он напоминает, что «Беларусь, кстати, свои обязательства по этой сделке не нарушала, даже договор об ассоциации не намерена подписывать с ЕС, но Россию, как видим, нынешний статус-кво не устраивает». Россия, по мнению Арсения Сивицкого, посредством новой редакции интеграции принуждает Минск перейти «на модель ассиметрической зависимости от Кремля».

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Интеграция отвлекает


В России сейчас «огромный кризис легитимности власти на фоне снижающегося уровня жизни, стагнации, которая грозит перейти в рецессию, что не может не отражаться на рейтинге Владимира Путина и всей системы политической власти России, всех государственных институтов». При том, что «в этих условиях у российского руководства нет никакой стратегии, которая бы позволила решить проблемы». «Традиционно, даже уже закономерно, Кремль при нарастании проблем внутри страны прибегает к геополитике, чаще всего авантюрной, но хорошо отвлекающей от проблем. Углубление интеграции отвлечет внимание безусловно, на некоторое время, позволит мобилизировать общество и подготовить один из вариантов транзита власти 2024 года», - сказал Арсений Сивицкий.

Объект конкуренции


«Для российских военных Беларусь — это буфер между Россией и Западом, ближайший путь на Калининград, операционное пространство для развертывания двух армий — 1-ой танковой и 20-й общевойсковой. С учетом того, что российские элиты считают, что мир входит в состояние усиливающейся геополитической конкуренции, то территория Беларуси рассматривается как объект конкуренции, так же как и Украина. Беларусь будут пытаться зафиксировать с помощью проекта углубленной интеграции, хотя российская сторона пока умалчивает о военно-политической сфере, видимо, чтобы не провоцировать мировое сообщество. Думаю, что прорабатываются и более кризисные варианты, начиная от вмешательства во внутренние дела, смены режима до варианта силового, если мирная интеграция не пройдет до 2024 года», - полагает Арсений Сивицкий.
Сергей Запрудский, Thinktanks.by
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