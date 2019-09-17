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Спикер Палаты представителей Андрейченко: Я за переход к смешанной избирательной системе

Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко в эфире БТ-1 высказался за постепенный переход к смешанной избирательной системе.

«Что касается смешанной системы выборов, я сторонник того, чтобы мы постепенно переходили, и чтобы у нас была и мажоритарная, и пропорциональная системы, то есть смешанная система выборов, — сказал спикер. - Сколько это будет процентов — надо поработать над этим вопросом и определиться».
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