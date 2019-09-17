Спикер Палаты представителей Андрейченко: Я за переход к смешанной избирательной системе
Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко в эфире БТ-1 высказался за постепенный переход к смешанной избирательной системе.
«Что касается смешанной системы выборов, я сторонник того, чтобы мы постепенно переходили, и чтобы у нас была и мажоритарная, и пропорциональная системы, то есть смешанная система выборов, — сказал спикер. - Сколько это будет процентов — надо поработать над этим вопросом и определиться».
09:46 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».