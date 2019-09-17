Житель Праги приковал себя к маршалу Коневу

Как сообщает РИА Новости , таким образом мужчина выразил протест против решения властей района Прага-6 о сносе памятника.





Он объяснил свой поступок тем, что его дедушка участвовал во Второй мировой войне. Поэтому, по мнению активиста, ситуация вокруг памятника имеет прямое отношение и к нему лично.





Мужчина принес с собой воду с пластмассовым стаканчиком, на этом месте он планирует пробыть до позднего вечера понедельника, а затем уедет домой, так как, по его словам, ему рано вставать на работу.









Ранее члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение перенести памятник Коневу в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году.



