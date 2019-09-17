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Белорусы требуют выхода страны из «союзного государства» с РФ

Тысячи белорусов уже поставили свои подписи.

Под петицией за выход Беларуси из «союзного государства» подписались уже более восьми тысяч человек.

В петиции отмечается, что договор о создании «союзного государства» Беларуси и России, заключенный 8 декабря 1999 года, «ведет к потере реального суверенитета и независимости Республики Беларусь».

Согласно документу, воля белорусского народа об экономической интеграции с РФ, высказанная на республиканском референдуме в 1995 году, уже и так реализована через вхождение Беларуси в Евразийский экономический союз.


Поэтому, на основании статьи 67 Договора о создании «союзного государства», подписавшиеся требуют от главы Беларуси и Национального собрания денонсировать соглашение о создании «союзного государства».

Между тем до 8 декабря 2019 года власти Беларуси и России планируют подписать новый договор об углублении интеграции, в результате чего РФ может полностью поглотить белорусскую экономику.
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