Белорусы требуют выхода страны из «союзного государства» с РФ

Под петицией за выход Беларуси из «союзного государства» подписались уже более восьми тысяч человек.





В петиции отмечается, что договор о создании «союзного государства» Беларуси и России, заключенный 8 декабря 1999 года, «ведет к потере реального суверенитета и независимости Республики Беларусь».





Согласно документу, воля белорусского народа об экономической интеграции с РФ, высказанная на республиканском референдуме в 1995 году, уже и так реализована через вхождение Беларуси в Евразийский экономический союз.









Поэтому, на основании статьи 67 Договора о создании «союзного государства», подписавшиеся требуют от главы Беларуси и Национального собрания денонсировать соглашение о создании «союзного государства».





Между тем до 8 декабря 2019 года власти Беларуси и России планируют подписать новый договор об углублении интеграции, в результате чего РФ может полностью поглотить белорусскую экономику.