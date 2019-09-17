Белорусы требуют выхода страны из «союзного государства» с РФ
Тысячи белорусов уже поставили свои подписи.
Под петицией за выход Беларуси из «союзного государства» подписались уже более восьми тысяч человек.
В петиции отмечается, что договор о создании «союзного государства» Беларуси и России, заключенный 8 декабря 1999 года, «ведет к потере реального суверенитета и независимости Республики Беларусь».
Согласно документу, воля белорусского народа об экономической интеграции с РФ, высказанная на республиканском референдуме в 1995 году, уже и так реализована через вхождение Беларуси в Евразийский экономический союз.
Поэтому, на основании статьи 67 Договора о создании «союзного государства», подписавшиеся требуют от главы Беларуси и Национального собрания денонсировать соглашение о создании «союзного государства».
Между тем до 8 декабря 2019 года власти Беларуси и России планируют подписать новый договор об углублении интеграции, в результате чего РФ может полностью поглотить белорусскую экономику.
09:29 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».