Там даже не захотели сообщить, читали ли в пресс-службе эту статью.





Напомним, что российское издание сообщило, что речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.





Ранее сообщалось, что премьеры Румас и Медведев утвердили 31 дорожную карту. К началу декабря нужно подготовить пакет документов на подпись двум президентам. Он будет включать программу действий, дорожные карты и несколько межправсоглашений.