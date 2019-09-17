Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пресс-служба белорусского правительства не комментирует сообщение «Ъ» об интеграции

Пресс-службе Совета Министров Беларуси не подтверждает, но и не опровергает информацию из статьи российской газеты «КоммерсантЪ» о плане интеграции.

Там даже не захотели сообщить, читали ли в пресс-службе эту статью.

Напомним, что российское издание сообщило, что речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Ранее сообщалось, что премьеры Румас и Медведев утвердили 31 дорожную карту. К началу декабря нужно подготовить пакет документов на подпись двум президентам. Он будет включать программу действий, дорожные карты и несколько межправсоглашений.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru