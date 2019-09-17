Пресс-служба белорусского правительства не комментирует сообщение «Ъ» об интеграции
Пресс-службе Совета Министров Беларуси не подтверждает, но и не опровергает информацию из статьи российской газеты «КоммерсантЪ» о плане интеграции.
Там даже не захотели сообщить, читали ли в пресс-службе эту статью.
Напомним, что российское издание сообщило, что речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Ранее сообщалось, что премьеры Румас и Медведев утвердили 31 дорожную карту. К началу декабря нужно подготовить пакет документов на подпись двум президентам. Он будет включать программу действий, дорожные карты и несколько межправсоглашений.
08:47 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».