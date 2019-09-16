Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня: Беларусь голосовала против
Решение было поддержано 65 голосами.
Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - сообщил он в своем Facebook.
По его словам, это решение было принято 65 голосами за, против - 17.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в своем Twitter сообщил, что против решения голосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, Конго, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.
"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - добавил Олег Николенко.
Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.
08:19 17/09/2019
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