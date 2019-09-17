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Глава ГТК: оружие из Украины поставлялось в Россию через Беларусь и Литву

Глава Таможенного комитета Юрий Сенько рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как оружие из Украины попадало в Россию.

По словам Сенько, схему раскрыли совместно с сотрудниками КГБ. Части оружия поставлялись из Украины в Беларусь, а затем в Литву. Из Литвы более крупными партиями оружие перемещалось в Россию.

«Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации в последующем при завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия. Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это большое количество, около 9 тысяч, боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации», – рассказал глава ГТК.


3 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «наглухо закрыла» границу с Украиной из-за потока оружия из этой страны. Погранслужба Украины в тот же день заявила, что в 2019 году на беларусско-украинской границе было выявлено 40 единиц оружия, что на 40% оружия меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом 20 единиц оружия было выявлено при перемещении из Беларуси в Украину.
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