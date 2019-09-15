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Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может привести к военному конфликту — Economist

Нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может серьезно ухудшить и без того напряженные отношения в Персидском заливе, а также между Ираном и США.

Об этом пишет журнал The Economist.

Из-за нападения, ответственность за которое взяли на себя поддерживаемые Ираном Хуситы (военизированная группировка в Йемене), государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки. Это эквивалентно примерно 60% добычи Саудовской Аравии и 6% мировой добычи. По словам источника агентства Reuters, на восстановление поврежденных объектов уйдут недели.

Хуситы, которые воюют в Йемене против возглавляемой Эр-Риядом коалиции, неоднократно атаковали аэропорты, военные базы и другие цели в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и баллистических ракет. В Штатах предполагают, что атаки 14 сентября были совершены не из Йемена, а из Ирака поддерживаемыми Ираном группировками.

В Эр-Рияде уверены, что за атакой стоит Иран — «заклятый враг» Саудовской Аравии, который предоставляет деньги и оружие Хуситам и другим региональным группировкам.


Саудовцы с энтузиазмом поддержали политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, которая заключалась в максимальном давлении и должна была заставить Тегеран перестать поддерживать военизированные группировки. Однако в последнее время подход Трампа стал менее конфронтационным. Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco могут убедить его вернуться к политике максимального давления, особенно если цены на нефть вырастут. Но возможности Трампа ограничены. Иран и так находится под санкциями. У главы Белого дома, который не хочет втягивать Штаты в военный конфликт на Ближнем Востоке, может остаться два варианта: пойти на это или не делать ничего. Если он выберет второй вариант, это усилит беспокойство в Эр-Рияде.

«Что касается рынков нефти, то сейчас решающие вопросы заключаются в том, насколько быстро Саудовская Аравия может возобновить добычу и приведут ли эти атаки к более широкой военной конфронтации. Риски последней растут. В течение последних нескольких месяцев чиновники в Персидском заливе предупреждали, что Саудовская Аравия нанесет ответный удар по Ирану за постоянные удары из Йемена», — пишет журнал.

Пока для предотвращения конфликта достаточно было давления Трампа на Иран, но если в Эр-Рияде решат, что на главу Белого дома нельзя полагаться для обеспечения безопасности страны, то безрассудный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман может начать действовать самостоятельно.

14 сентября с помощью дронов были атакованы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран.

В МИД Ирана отметили, что обвинения необоснованны.

В связи с инцидентом, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение выделить нефть из американских резервов.

После атаки нефть подорожала до $71/баррель. Это самый большой в истории скачок цен на нефть за один день.
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