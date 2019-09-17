Рада БНР призвала белорусов планировать свои действия по защите независимости страны
«Союзное государство» с Россией противоречит интересам белорусского народа.
Об этом говорится в заявлении Рады Белорусской Народной Республики, опубликованном на сайте radabnr.org.
Рада Белорусской Народной Республики выражает обеспокоенность переговорами между авторитарными режимами в России и Беларуси относительно углубления взаимной интеграции в рамках так называемого «союзного государства». Переговоры традиционно проходят в непрозрачном для общественности формате и несут прямую угрозу суверенитету и национальной безопасности Беларуси.
Для авторитарного режима, который царит в России, интеграция с Беларусью имеет очевидную цель: поддержать свою популярность с помощью националистической мобилизации и, возможно, дать президенту Владимиру Путину юридическую возможность остаться во главе государства после 2024 года, когда заканчивается его нынешний срок полномочий.
Президент России Путин в своих публичных высказываниях неоднократно недвусмысленно отрицал право белорусского народа на самостоятельность и унижал ценность белорусской государственности. Это является оскорблением белорусского народа, и переговоры о развитии связей с Россией не могут вестись, пока российская сторона выступает с откровенно шовинистических и имперских позиций.
Рада БНР отмечает следующее:
Интеграция между Беларусью и Россией не может носить равноправный характер в силу разных размеров стран: населения, экономики, военного потенциала. Развитие так называемого «союзного государства» де-факто означает инкорпорацию Беларуси в состав России и обнуление независимых достижений, которые приобрел белорусский народ за последние сто лет. Потеря независимости Беларуси будет означать невозможность для белорусов самостоятельно управлять своей жизнью, самостоятельно строить отношения с миром, так как этим от имени Беларуси будет снова заниматься Москва.
После военной агрессии против Украины и незаконной оккупации и аннексии части суверенной территории Украины Россия идет путем углубления своей международной изоляции. Российский режим накладывает ограничения на собственных граждан, ограничивает торговлю, постепенно изолирует российский сегмент интернета от глобального интернета. Интеграция с такой страной неизбежно будет означать распространение на Беларусь как международных санкций против российского режима, так и тех ограничительных мер, которые российский режим налагает на своих граждан.
Россия находится в экономическом кризисе и присоединение Беларуси распространит кризис и на нашу страну, ограничив возможности Беларуси реформировать собственную экономику, привлекать инвесторов, налаживать кооперацию с другими странами мира. Присоединение к России только ухудшит экономическое положение и благосостояние белорусов.
В России построен авторитарный режим, который по многим параметрам стал более жестким, чем режим Лукашенко в Беларуси. В нынешней России отсутствуют свободные выборы и свобода слова, ведутся репрессии против гражданского общества, независимых журналистов и инакомыслящих. Убийства политических оппонентов, которые перестали быть повседневностью в Беларуси, стали повседневностью в путинской России.
Присоединение к России будет означать для белорусов перспективу воевать за интересы местного коррумпированного националистического режима в рамках незаконных военных операций в удаленных регионах - Абхазии, Южной Осетии, Донбассе и Сирии, не говоря об участии в новой гонке вооружений, новым безнадежном для России противостоянии со всем остальным миром.
Белорусский народ хочет иметь хорошие отношения со всеми своими соседями, в том числе с Украиной, Польшей, странами Балтии, другими странами Европейского Союза, Соединенными Штатами Америки. Белорусы хотят, чтобы Беларусь была богатой европейской страной, где всем гарантированы демократические права. Аннексия Беларуси со стороны авторитарной и бедной путинской России поставила бы крест на этих целях.
Рада БНР решительно отрицает любые обвинения белорусского демократического движения в так называемой «русофобии», которые звучат со стороны российской националистической пропаганды. Мы ценим российскую культуру и российский народ. Мы желаем российскому народу добра и освобождения от агрессивного авторитарного режима, который наносит гигантскую ущерб в том числе и своей собственной стране. Как и весь белорусский народ, мы выступаем за взаимоуважительные, добрососедские отношения между демократической Беларусью и демократической Россией.
Рада БНР подтверждает свои предложения, озвученные в заявлении от 16 января 2019 года, и призывает:
- Политически активных граждан и демократические силы - планировать свои действия на случай обострения угрозы независимости Беларуси. При этом должны оставаться в силе цели демократизации политической жизни и достижения полноправного статуса белорусского языка и культуры, обеспечить которые должны власти Республики Беларусь;
Белорусскую диаспору в демократических странах - обращаться к правительствам стран своего проживания по теме опасности аннексии Беларуси со стороны России, ее заведомой незаконности, а также недопустимости признания или игнорирования такой аннексии международным сообществом;
Власти Республики Беларусь - демократизировать политическую систему страны, а также провести парламентские и президентские выборы, запланированные на 2019 и 2020 годы, в полном соответствии с международными демократическими стандартами. Рада БНР заявляет, что властям Республики Беларусь необходимо прекратить конфронтацию и преследование патриотов Беларуси из рядов демократической оппозиции, сделать шаги для компромисса среди политических сил Беларуси в интересах безусловной общественной консолидации вокруг ценностей независимости Беларуси.
Рада БНР обращает внимание на то, что юридическая сила документов о создании так называемого «союзного государства», подписанных ранее или планируемых к подписанию в будущем, должна быть поставлена под сомнение, если их подписчиком с белорусской стороны выступает лицо, занимающее должность «президента» Республики Беларусь не по результатам демократических выборов.
Рада БНР заявляет, что демократические выборы, уважение прав человека и свобода слова - это единственный возможный путь к национальной консолидации белорусов и к выходу из международной изоляции, в которой Беларусь находится последние десятилетия.
08:04 17/09/2019
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