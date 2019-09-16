В Минске вспомнили исчезнувших политиков

Виктор Гончар и Анатолий Красовский. Избирательные кампании, особенно этап сбора подписей, — время абсолютной политической либерализации. Вот и руководитель ОГП Николай Козлов объявил проведение пикета возле ГУМа, пишет НН. Причем первичной целью были вовсе не подписи, а желание напомнить, что двадцать лет назад были похищены и убиты









Собралось на пикете около пятнадцати человек. Примерно столько же было и флагов. Самых разных: и ОГП, и БХД, и Народной грамады, и с вариацией «Погони», которую используют активисты «Европейской Беларуси» на своих пикетах.





Микрофон в руки взял Максим Винярский (если кто не знает, то это такой ветеран сопротивления, активист «Европейской Беларуси», который в этом году баллотируется по тому же округу, где модель Мария Василевич).





Держа левую руку в кармане, Максим начал резать правду-матку в микрофон: «20 лет назад эскадронами смерти были украдены и убиты Виктор Гончар и Анатолий Красовский. Перед этим был убит Юрий Захаренко, уничтожены журналист Дмитрий Завадский. Также был убит Геннадий Карпенко, его смерть была выгодна властям. Был убит Олег Бебенин, его смерть была инсценирована под самоубийство. За все эти убийства придется ответить».





В это время из проигрывателя зазвучала торжественная музыка: «Адкажы перад народам боскім, адкажы, хлуслівы валадар, дзе цяпер Захаранка, Красоўскі, дзе цяпер Завадскі і Ганчар?».





Честно говоря, большого интереса данная акция у минчан не вызвала. Максимум — они снимали на телефон происходящее и быстро шли дальше по своим делам. «Давай скорее отсюда, а то милиция заберет», — шушукались пенсионеры на остановке.





Милиция не проявляла к этой активности никакого интереса. Несколько тихарей, конечно, дежурили рядом, но не подходили к участникам. Мимо пронесся бывший пресс-секретарь МВД Георгий Евчар. Кажется, он даже не обратил внимания на пикет.



